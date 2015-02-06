《中国信用市场观察》2015年财政政策期待实质性积极

作者 徐永

路透上海2月6日 - 2014年中国财政收入迎来个位数增长的新常态，地方政府债务清理、赤字率控制及房地产投资下滑，同步限制政府举债空间及卖地收入增长，叠加调结构与稳增长的角力，制约了以政府投资对冲经济下行的财力腾挪空间。

财政收支矛盾并干扰了去年财政政策与货币政策的配合度。在货币政策定向宽松层出不穷之际，不仅财政支出20多年来首次减档至个位数增长，而且财政存款一年下来又多出了五千亿。

不过本周地方国库现金招标试点的逆袭之举，使得今年财政政策无论是盘活存量，还是转向实质性积极，都更值得期待。

**2014年财政有欠积极**

2014年政府基调虽然是积极财政政策，不过从实际结果来看，财政支出很难用积极来形容。

月度财政支出同比来看，全国财政1-6月同比增速为15.8%，此后累计增速则逐月下行，全年财政支出增速为8.2%。

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从财政支出和财政收入的年度变化趋势来看，在财政收入的趋势性减速背景下，财政支出的增速也呈下降趋势。

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但另一方面，政府在金融机构的财政性存款仍然呈现高速增长，2014年的绝对增量达到5,531亿元，存放在货币当局的政府存款增量也达到2，664亿元，后者的增量还会减少基础货币投放，直接影响到货币政策的效果。

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一方面财政支出增速在下滑，一方面超过3万亿的政府存款滞留在银行体系，这直接制约了财政政策发力的程度。

2014年财政支出增速只有8.2%，一般公共财政收支差额是1.13万亿元，与GDP的比值为1.8%,低于年初预算的1.35万亿赤字，及2.1%左右的赤字率。

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财政政策在积极基调下，去年实质偏紧的状况，可能与地方债务清理，及卖地收入的下降，制约了政府投资的能力有关，另外，中央政府着力强调保持定力调结构，也可能抑制了政府投资的冲动。

但财政支出政策的效果是明显的，去年四季度，发改委密集审批了大量项目，政府基建投资开始改善，而年底工业增加值和固定资产投资的增速也明显回升，带动去年四季度的GDP增速达到7.3%，超出市场普遍7.2%的预期。

**财政政策与货币政策配合**

相比去年财政政策的乏善可陈，中国央行去年在货币政策创新则层出不穷，降息，定向降准，抵押补充贷款工具(PSL)，中期借贷便利(MLF)，短期流动性调节工具(SLO)等各种工具配合使用，全年广义货币供应量M2增速12.2%，保持在13%的调控目标下。

但宏观经济调控需要财政政策和货币政策密切配合，从去年四季度至今的情况来看，市场似乎可以对财政政策今年的积极程度抱以信心。

值得一提的是地方国库现金招标试点的启动，路透本周报导，中国财政部今年批准了六个省市地方政府进行地方国库现金定存招标试点，获批试点的省市包括上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北。

国库现金投放后在商业银行帐户上虽然算作一般存款，并计入M2，但其本身的变动会直接影响基础货币，此前央行总行的国库现金招标是中央总金库的活期存款。

而此次地方国库的现金加入招标试点，将加大财政存款的盘活力度，以目前3.1万的政府存款存量，一半中央一半地方简单测算，后期加入投放的地方国库先进总量也能达到1.5万亿。

这种规模，无论对银行间几万亿存量的超储，还是对去年不到2万亿的赤字预算来说，都不可小觑。

特别是后者，一般很多人并不理解连年赤字，和连年政府存款盈余同时并存的状况，这里面虽然有会计和统计方式的差异，但财政存款运用效率不高，也是不争的事实。

而其对于货币政策而言，更是创造了新的基础货币补充渠道，虽然中国央行已经在外汇占款下降后，降低了准备金率，提高货币乘数来增加货币供给，但地方国库现金招标，无疑也是今年不容忽视的基础货币补充渠道。

虽然国库现金招标需要120%的抵押品，这会抵消其对流动性的补充力度，但从盘活和理顺地方政府存款而言，后期对于地方政府债务管理及财政压力缓解，都是利好。

今年积极财政政策的预期，除了前述盘活存量，不对冲货币政策的期待外，投资方面，固定投资的三个主要支撑--制造业，房地产及政府基建，在制造业受困产能过剩，及房地产市场调整增速下滑外，政府基建的重要性凸现。