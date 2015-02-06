更新版 1-香港个股：佳兆业限期前支付债券利息，暂避过违约危机

(新增债券表现及市场评论)

路透香港2月6日 - 中国房地产商--佳兆业 终于在限期前向债券持有人支付了2,600万美元的2020年到期债券利息，暂避过债券违约危机；该批债券上升3点，价格为票面价值的80%。

该2020年到期债券 原来的应付利息日为1月8日，公司未能如期偿付利息，但获得30天的宽限期。据路透看到给予该批债券持有人的通知，佳兆业已在＂死线＂前偿付了有关利息。

＂支付代理人通知受托人已于2015年2月5日收到总数2,560万美元。＂通知指出。这笔款项是债券应付7月9日至1月8日期间的半年利息，年息率为10.25%。

自佳兆业去年底公布旗下多个位于深圳的物业项目遭到当局锁定或限制后，公司大股东郭英成辞任主席引致一笔由汇丰借出的4亿港元定期贷款违约，产生涟漪效应，遭到合作伙伴要求退回12亿元人民币的款项，继而公司未能于1月8日偿付2020年债券利息。

连串事件令海外投资者对中国离岸债券却步，高息债券发行沉寂下来，投资者观望形势发展。

佳兆业这次偿付债券利息，使其暂时避过成为首家债券违约的内房企业。

佳兆业稍早出售旗下四个位于上海的住宅及办公楼发展项目予融创中国 ，套现近24亿元人民币。此外，据联交所周四资料显示，融创中国上月30日以逾45.5亿港元收购佳兆业的49.25%股权，股份数目与郭英成家族持股相同。

融创能否成功作＂白武士＂拯救陷于危机的佳兆业仍是未知之数，评级机构穆迪表示，假如融创收购佳兆业股份的交易完成，对后者的信贷有正面作用，但对融创而言则是负面，因为涉及的金额较大。

＂融创可能收购佳兆业，将改善佳兆业对离岸债权人的还款前景及缓和他们的忧虑。＂穆迪副总裁兼高级分析师Franco Leung称。

佳兆业偿还债券利息，对融创能否顺利入股亦相当重要。摩根大通指出，根据债券契约，融创不能投资于债务违约的公司。假如融创顺利收购该批股份，公司将可能须提出全面收购余下股份，连同其此前收购的佳兆业四个上海项目，公司合共须投入70亿元于佳兆业。

除偿付利息外，佳兆业昨晚宣布以1.9亿元人民币代价增持一家持有成都地产发展项目的合资公司余下20%股权。现时该项目持作发展成都佳兆业广场第一及第二期。

佳兆业及融创股份继续暂停买卖。（完）

(记者 Umesh Desai/梁慧仪; 审校 黄凯)