亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.4%，受油价反弹提振

东京工业品交易所(TOCOM)指标7月期胶 <0#2JRU:>收高2.8日圆，至每公斤209.2日圆，本周累计上涨6.7%，创下2013年5月来最大单周涨幅。

“在近期持续下跌后，空仓已多，每每橡胶价格因油价上涨而走升，就像今天这样，一些参与者就在轧空中被迫解除过去的仓位，”一位在东京的交易员说。