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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 15:44 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.4%，受油价反弹提振

东京工业品交易所(TOCOM)指标7月期胶 <0#2JRU:>收高2.8日圆，至每公斤209.2日圆，本周累计上涨6.7%，创下2013年5月来最大单周涨幅。

指标期胶一度升至209.4日圆，接近周三触及的四周高位。

“在近期持续下跌后，空仓已多，每每橡胶价格因油价上涨而走升，就像今天这样，一些参与者就在轧空中被迫解除过去的仓位，”一位在东京的交易员说。

美元兑日圆 报117.25左右，周四下午则为117.13左右。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨315元人民币，收报每吨13,745元。

新加坡SICOM近月3月期胶 最新报每公斤139.50美分，下滑1.5美分。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王洋; 审校 蔡美珍)
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