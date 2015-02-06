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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 15:50 BJT

新兴汇市：马币领涨且多数亚币料周线上升，美就业报告出炉前交投谨慎

多数新兴亚币料将录得周线涨幅，马币涨幅居前
    
    汤森路透数据显示，马币兑美元本周迄今已上涨了2.3%，将成为2013
年9月以来最大单周涨幅。马来西亚公债价格也有所上涨。
    
    坡元SGD=D3>本周上涨了0.7%，因投资者受风险偏好升温激励回补空
仓。
    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   20
14年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆            117.30    117.52   +0.19   +2.01    1
19.66
    坡元            1.3456    1.3447   -0.07   -1.46    1
.3260
    台币          31.426    31.535   +0.35   +0.93    3
1.718
    韩元           1088.72   1090.50   +0.16   +0.97   10
99.30
    泰铢             32.55     32.63   +0.25   +1.08     
32.90
    菲律宾披索       44.17     44.14   -0.06   +1.26     
44.72
    印尼卢比      12615.00  12630.00   +0.12   -1.86  123
80.00
    印度卢比       61.76     61.76   -0.00   +2.06     
63.03
    马币            3.5485    3.5740   +0.72   -1.47    3
.4965
    人民币          6.2424    6.2521   +0.16   -0.62    6
.2040
    (完)
    
      
      
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X=
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 (编译 高琦/李爽/王颖；审校 王洋/蔡美珍)
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