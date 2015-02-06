新兴汇市：马币领涨且多数亚币料周线上升，美就业报告出炉前交投谨慎

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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多数新兴亚币料将录得周线涨幅，马币涨幅居前 汤森路透数据显示，马币兑美元本周迄今已上涨了2.3%，将成为2013 年9月以来最大单周涨幅。马来西亚公债价格也有所上涨。 坡元SGD=D3>本周上涨了0.7%，因投资者受风险偏好升温激励回补空 仓。 亚洲 当日 今年以来 20 14年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 117.30 117.52 +0.19 +2.01 1 19.66 坡元 1.3456 1.3447 -0.07 -1.46 1 .3260 台币 31.426 31.535 +0.35 +0.93 3 1.718 韩元 1088.72 1090.50 +0.16 +0.97 10 99.30 泰铢 32.55 32.63 +0.25 +1.08 32.90 菲律宾披索 44.17 44.14 -0.06 +1.26 44.72 印尼卢比 12615.00 12630.00 +0.12 -1.86 123 80.00 印度卢比 61.76 61.76 -0.00 +2.06 63.03 马币 3.5485 3.5740 +0.72 -1.47 3 .4965 人民币 6.2424 6.2521 +0.16 -0.62 6 .2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 高琦/李爽/王颖；审校 王洋/蔡美珍)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。