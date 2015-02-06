企业并购：台湾国泰金旗下证券收购宏远证香港分支，金额约4,000万港币

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透台北2月6日 - 台湾国泰金控 周五称，旗下国泰证券将收购宏远证券(香港)百分之百股权，金额约4,000万港币，以加强复委托业务。
国泰金新闻稿表示，〞沪港通〞之后，香港成为投资中国的必经门户，国泰证收购宏远香港证券公司，有助吸取香港成熟的资本市场经验，对未来国际业务(OSU)营运有所助益。
国泰证已于2012年8月开办复委托业务，2014年交易量已达917亿台币，是本地券商市占率第三大，而香港则是国泰复委托业务第二大者。
国泰金控周五收跌0.54%报46.25台币。(完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。