企业并购：台湾国泰金旗下证券收购宏远证香港分支，金额约4,000万港币

国泰金新闻稿表示，〞沪港通〞之后，香港成为投资中国的必经门户，国泰证收购宏远香港证券公司，有助吸取香港成熟的资本市场经验，对未来国际业务(OSU)营运有所助益。

国泰证已于2012年8月开办复委托业务，2014年交易量已达917亿台币，是本地券商市占率第三大，而香港则是国泰复委托业务第二大者。