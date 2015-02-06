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货币新闻 | 2015年 2月 6日 星期五 16:39 BJT

企业并购：台湾国泰金旗下证券收购宏远证香港分支，金额约4,000万港币

路透台北2月6日 - 台湾国泰金控 周五称，旗下国泰证券将收购宏远证券(香港)百分之百股权，金额约4,000万港币，以加强复委托业务。

国泰金新闻稿表示，〞沪港通〞之后，香港成为投资中国的必经门户，国泰证收购宏远香港证券公司，有助吸取香港成熟的资本市场经验，对未来国际业务(OSU)营运有所助益。

国泰证已于2012年8月开办复委托业务，2014年交易量已达917亿台币，是本地券商市占率第三大，而香港则是国泰复委托业务第二大者。

国泰金控周五收跌0.54%报46.25台币。(完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)
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