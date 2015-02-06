《中国数据观测》1月新增人民币贷款料超万亿，M2增速小幅回落

* 公布内容: 1月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚2月15日

--调查结果 :

1月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数 广义货币供应量(M2)同比 12.1 11.1-12.6 12.2 13.2 21

% 新增人民币贷款(亿元) 13,500 7,053-15,000 6,973 13,200 21 人民币贷款余额同比% 13.4 13.2-13.5 13.6 14.3 9

--数据要点:

路透调查的21家机构预测中值显示，中国1月新增人民币贷款预计环比剧增至13,500亿元，主要受前期需求释放和季节性因素推升；而1月末M2同比增速小幅回落至12.1%。

“前期项目融资需求逐步释放、住房信贷需求回暖，推高新增信贷。”交通银行报告表示。

光大证券认为，信贷投放于去年末开始加速；进入今年1月，投放的力度应该仍然不低，有利于经济增长的复苏。

从季节性特点看，华融证券报告表示，此前有消息称2015年央行信贷投放目标依然定在10万亿，考虑到一季度基建投资稳增长力度较大，银行信贷投放热情较高，预测1月新增人民币贷款1.3万亿元，与去年1月基本持平。

对于M2，中金报告表示，今年1月的信贷增量中，从结构上看票据占比会有较大幅度的回升，显示实体经济有效融资需求依然疲弱；而在整体融资需求减弱的情况下，M2增速也难免继续破位下行，或创历史新低。

尽管机构预测M2增速小幅回落，但对于狭义货币M1，交行报告称，春节因素可能会导致1月M1同比增速暂时跳升。

此前，数家券商及投行的分析报告指出，预计2015年中国贷款额度将超过10万亿元，考虑到新出台的同业委托贷款算信贷额度，整体规模在10.5-11.5万亿间。

中国央行官员曾表示，央行定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围。

中国央行周四（5日）起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点并有针对性地实施定向降准措施，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放流动性超6,000亿元，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

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以下为本次路透调查结果:

机构名称 新增贷款 M2(同比%) 人民币贷款余

(亿元人民币 额 (同比

) %) High Frequency 7,053 11.1 西南证券 11,827 11.5 13.2 ING金融市场 13,750 12.0 德意志银行 13,000 12.3 13.5 上海证券 10,800 12.1 国信证券 13,500 12.1 13.4 兴业证券 14,000 12.0 华宝信托 13,200 12.2 13.4 瑞士信贷 14,000 12.0 招商证券 14,000 12.3 13.4 中信证券 15,000 12.1 交通银行 15,000 12.5 法国巴黎银行 14,000 12.0 美国银行 14,000 12.3 13.5 瑞穗证券 13,500 12.1 瑞银集团 12,500 12.1 13.3 中金公司 13,500 11.8 法国兴业银行 12,000 12.3 13.2 光大证券 12,500 12.6 兴业银行 13,500 12.4 13.5 华融证券 13,000 12.0 (完) (发稿 李贺; 审校 张喜良)