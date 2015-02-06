路透调查：日本去年第四季料已走出衰退，环比年率预计为增长3.7%

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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调查显示，12月核心机械订单料较前月上升2.4%。该数据是衡量未来六到九个月资本支出的一项指标，表现极不稳定。
11月核心机械订单较前月上升1.3%，10月为下降6.4%。
12月核心机械订单较上年同期料上升5.9%，这将是三个月来首次上升。
内阁府将在2月11日2350GMT公布这些数据，届时还将公布1-3月企业核心订单预估。
财务省周一将公布12月经常帐收支数据，料显示盈余3,580亿日圆。
分析师称，日圆疲软可能提振海外投资收入，出口增长可能降低贸易逆差。(完) (编译 李春喜/王丽鑫/李爽 审校 白云/王颖/高琦)
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