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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 17:20 BJT

路透调查：日本去年第四季料已走出衰退，环比年率预计为增长3.7%

调查显示，12月核心机械订单料较前月上升2.4%。该数据是衡量未来六到九个月资本支出的一项指标，表现极不稳定。

11月核心机械订单较前月上升1.3%，10月为下降6.4%。

12月核心机械订单较上年同期料上升5.9%，这将是三个月来首次上升。

内阁府将在2月11日2350GMT公布这些数据，届时还将公布1-3月企业核心订单预估。

财务省周一将公布12月经常帐收支数据，料显示盈余3,580亿日圆。

分析师称，日圆疲软可能提振海外投资收入，出口增长可能降低贸易逆差。(完) (编译 李春喜/王丽鑫/李爽 审校 白云/王颖/高琦)
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