标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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澳洲央行周五对经济提出更为黯淡的评估，并称经济成长可能在较长时间内低于趋势水平，这是该行本周 再次降息的理由。澳洲央行同时强调经济面临一连串的不确定性，不仅仅是油价崩跌及汇率贬值对国内经济活 动及通胀的冲击而已。 中国人民银行研究局局长陆磊表示，中国央行此次降准目的在于对金融体系流动性进行预调微调，并将金 融资源动员到实体经济中，特别是小微企业、“三农”等经济薄弱环节，不是“强刺激”和全面放水，并未开 启降准通道。 丹麦央行周四下调指标利率，为三周前瑞士央行意外取消瑞郎兑欧元汇价限制之后，丹麦央行在三周内的 第四度降息，并再度承诺将力守克朗与欧元的联系汇率。丹麦央行将利率下调25个基点至负0.75%，降幅大于 之前各次的15个基点，使得目前丹麦与瑞士的利率均在负0.75%。 英国央行周四再次维持处于历史低点的利率不变，使投资者还要再等一周才能获得何时借款成本可能上升 的最新信息。金融市场押注英国首次升息只会在2016年中期。 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周四表示，美联储当前不急于升息，以避免让已然处在低位的通胀率进 一步下滑而不利于经济，这个做法是正确的。 官方数据周四显示，俄罗斯1月通胀率达到15%，凸显油价下滑以及西方就乌克兰危机对俄罗斯的制裁，对 俄国经济造成的痛苦越来越大。最近几个月通胀率大幅上升，卢布重挫导致进口商品价格上升是原因之一，而 俄国为报复西方制裁而限制从西方进口许多食品也是肇因。 交易商称，乌克兰货币格里夫纳兑美元周四重挫约30%，此前乌克兰央行宣布放弃外汇拍卖。外汇拍卖实 际上固定了本币汇率。央行周四取消每日外汇拍卖，并上调基准利率至19.5%，防止乌克兰发生金融崩盘。 韩国官员表示，国内经济数据的改善让决策高层感到鼓舞，这暗示韩国央行可能推迟被市场广泛预期的降 息行动，尽管全球央行已经纷纷采取宽松举措。 菲律宾央行总裁泰谭柯周五示，考虑到通胀放缓而且经济持续强劲增长，央行认为不用急于调整当前的货 币政策。菲律宾央行将于12日(下周四)召开今年的首次会议，外界普遍预计其将按兵不动。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2015年1月21日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.75% 2015年1月15日降25基点 附卖回利率6.75% 2015年1月15日降25基点 印尼 指标利率7.75% 2014年11月18日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率15% 2015年1月30日降200个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 高琦 审校 蔡美珍)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。