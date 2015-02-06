澳洲央行周五对经济提出更为黯淡的评估，并称经济成长可能在较长时间内低于趋势水平，这是该行本周 再次降息的理由。澳洲央行同时强调经济面临一连串的不确定性，不仅仅是油价崩跌及汇率贬值对国内经济活 动及通胀的冲击而已。 中国人民银行研究局局长陆磊表示，中国央行此次降准目的在于对金融体系流动性进行预调微调，并将金 融资源动员到实体经济中，特别是小微企业、“三农”等经济薄弱环节，不是“强刺激”和全面放水，并未开 启降准通道。 丹麦央行周四下调指标利率，为三周前瑞士央行意外取消瑞郎兑欧元汇价限制之后，丹麦央行在三周内的 第四度降息，并再度承诺将力守克朗与欧元的联系汇率。丹麦央行将利率下调25个基点至负0.75%，降幅大于 之前各次的15个基点，使得目前丹麦与瑞士的利率均在负0.75%。 英国央行周四再次维持处于历史低点的利率不变，使投资者还要再等一周才能获得何时借款成本可能上升 的最新信息。金融市场押注英国首次升息只会在2016年中期。 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周四表示，美联储当前不急于升息，以避免让已然处在低位的通胀率进 一步下滑而不利于经济，这个做法是正确的。 官方数据周四显示，俄罗斯1月通胀率达到15%，凸显油价下滑以及西方就乌克兰危机对俄罗斯的制裁，对 俄国经济造成的痛苦越来越大。最近几个月通胀率大幅上升，卢布重挫导致进口商品价格上升是原因之一，而 俄国为报复西方制裁而限制从西方进口许多食品也是肇因。 交易商称，乌克兰货币格里夫纳兑美元周四重挫约30%，此前乌克兰央行宣布放弃外汇拍卖。外汇拍卖实 际上固定了本币汇率。央行周四取消每日外汇拍卖，并上调基准利率至19.5%，防止乌克兰发生金融崩盘。 韩国官员表示，国内经济数据的改善让决策高层感到鼓舞，这暗示韩国央行可能推迟被市场广泛预期的降 息行动，尽管全球央行已经纷纷采取宽松举措。 菲律宾央行总裁泰谭柯周五示，考虑到通胀放缓而且经济持续强劲增长，央行认为不用急于调整当前的货 币政策。菲律宾央行将于12日(下周四)召开今年的首次会议，外界普遍预计其将按兵不动。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2015年1月21日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.75% 2015年1月15日降25基点 附卖回利率6.75% 2015年1月15日降25基点 印尼 指标利率7.75% 2014年11月18日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率15% 2015年1月30日降200个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 高琦 审校 蔡美珍)