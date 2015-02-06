《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高，但美国公布就业数据前市场气氛谨慎

日本股市周五收高，此前油价反弹；但投资者在今日稍晚美国就业数据出炉前保持谨慎，该数据或将为美联储的升息计划时间表提供线索。日经指数收高0.8%至17,648.50点，本周累计下跌0.1%。东证股价指数上涨0.5%至1,417.19点。

--中国股市：沪综指收挫1.9%至近一个半月新低，次新股普跌打击市场人气

沪综指收挫1.9%至近一个半月新低。分析师指出，今日多只次新股出现普跌且跌幅巨大打击市场人气，大盘延续前一交易日弱势下跌。技术面上看，沪综指跌破前期低点后下方缺乏实质支撑，中级调整特征已具备。沪综指收报3,075.91点，跌60.62点或1.93%，此前收盘高点为2014年12月26日的3,164.16点，本周该指数下跌4.19%。

--香港股市：收盘小幅下跌，受获利了结打压

香港股市小幅下跌，因投资者进行获利了结，中国人行本周稍早降准曾提振港股短暂上涨，但市场仍对中国经济状况持谨慎看法。恒生指数下跌0.4%至24,679.39点，恒生国企指数下跌0.8%至11,697.32点。

--汇市：美元指数小涨，静待美国就业和薪资数据

美元指数小幅上涨，投资者等待美国今日稍后将公布的就业和薪资数据，以寻找美联储升息时间的进一步线索。就业数据若强劲，同时薪资增长反弹，将利好美元，提振对美联储可能考虑最早在年中升息的预期。美元指数上涨0.1%，至93.665。美元/日圆走势受限，报117.30。

--国际油市：油价再涨2美元，但反弹速度料不会很快

原油价格每桶涨约2美元，继续从上周触及的近六年低位反弹，不过反弹速度料不会很快，因全球库存上升，且石油输出国组织(OPEC)供应稳定。0855GMT时，指标布兰特原油期货上涨2美元至每桶58.57美元，美国3月原油期货上涨2美元至每桶52.48美元。

--全球金市：金价持稳观望美国数据，但恐创七周以来最大周线跌幅

金价持稳，稍晚将有重要的美国就业数据，但金价本周恐将创下近两个月来最大单周跌幅，年初曾强劲上涨。0848GMT，现货金涨至每盎司1,266.30美元。金价本周迄今已跌1.2%，恐录得12月19日止当周以来最大单周跌幅。

--金属期市：伦铜可能创2012年9月以来最大周涨幅，追随油价反弹之势

伦敦期铜小跌，等待美国就业数据；不过周线可能创逾两年来最大涨幅，搭上油价反弹的便车。0850 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.6%，报每吨5,685美元。上海期货交易所主力4月期铜攀升1.2%，至每吨41,670人民币。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完)