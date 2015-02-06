《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（国际版）

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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[市场摘要]
--日本股市：日经指数收高，但美国公布就业数据前市场气氛谨慎
日本股市周五收高，此前油价反弹；但投资者在今日稍晚美国就业数据出炉前保持谨慎，该数据或将为美联储的升息计划时间表提供线索。日经指数收高0.8%至17,648.50点，本周累计下跌0.1%。东证股价指数上涨0.5%至1,417.19点。
--中国股市：沪综指收挫1.9%至近一个半月新低，次新股普跌打击市场人气
沪综指收挫1.9%至近一个半月新低。分析师指出，今日多只次新股出现普跌且跌幅巨大打击市场人气，大盘延续前一交易日弱势下跌。技术面上看，沪综指跌破前期低点后下方缺乏实质支撑，中级调整特征已具备。沪综指收报3,075.91点，跌60.62点或1.93%，此前收盘高点为2014年12月26日的3,164.16点，本周该指数下跌4.19%。
--香港股市：收盘小幅下跌，受获利了结打压
香港股市小幅下跌，因投资者进行获利了结，中国人行本周稍早降准曾提振港股短暂上涨，但市场仍对中国经济状况持谨慎看法。恒生指数下跌0.4%至24,679.39点，恒生国企指数下跌0.8%至11,697.32点。
--汇市：美元指数小涨，静待美国就业和薪资数据
美元指数小幅上涨，投资者等待美国今日稍后将公布的就业和薪资数据，以寻找美联储升息时间的进一步线索。就业数据若强劲，同时薪资增长反弹，将利好美元，提振对美联储可能考虑最早在年中升息的预期。美元指数上涨0.1%，至93.665。美元/日圆走势受限，报117.30。
--国际油市：油价再涨2美元，但反弹速度料不会很快
原油价格每桶涨约2美元，继续从上周触及的近六年低位反弹，不过反弹速度料不会很快，因全球库存上升，且石油输出国组织(OPEC)供应稳定。0855GMT时，指标布兰特原油期货上涨2美元至每桶58.57美元，美国3月原油期货上涨2美元至每桶52.48美元。
--全球金市：金价持稳观望美国数据，但恐创七周以来最大周线跌幅
金价持稳，稍晚将有重要的美国就业数据，但金价本周恐将创下近两个月来最大单周跌幅，年初曾强劲上涨。0848GMT，现货金涨至每盎司1,266.30美元。金价本周迄今已跌1.2%，恐录得12月19日止当周以来最大单周跌幅。
--金属期市：伦铜可能创2012年9月以来最大周涨幅，追随油价反弹之势
伦敦期铜小跌，等待美国就业数据；不过周线可能创逾两年来最大涨幅，搭上油价反弹的便车。0850 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.6%，报每吨5,685美元。上海期货交易所主力4月期铜攀升1.2%，至每吨41,670人民币。
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(整理 王兴亚；审校 白云)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。