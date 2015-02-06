路透基点：长江实业地产贷款项目可能成为投资级贷款定价新标竿

路透香港2月6日 - 汤森路透旗下基点报导，长江实业地产(长地)550 亿港元(71亿美元)贷款项目吸引到日本贷款行大规模有竞争力的投标，这 可能会为亚洲和全球投资级贷款确立一个新的定价基准。 亚洲首富李嘉诚旗下长江实业及和记黄埔将重组为一家地产公司和一 家非地产公司。该项贷款将为重组提供资金。贷款项目已吸引几笔10亿美 元以上的贷款承诺，均出自具有很高流动性的日资银行；贷款利率较伦敦 银行间拆放款利率(LIBOR)加码90个基点。 “这给市场确立了新的定价基准--和记黄埔是金标准，所有贷款交易 都以它为标竿。以百分比来说，这将使定价标准下降15-20%，这个幅度相 当大了，”某资深贷款银行家表示。 长地的550亿港元过桥贷款分别由汇丰承贷450亿港元、由美银美林承 贷100亿港元，该贷款预计不会被动用，而且很快将被一笔三年期贷款再 融资，该三年期贷款由和记黄埔自己安排。 在1月26日开始筹组此项贷款的银行会议上，要求每家银行承贷5亿美 元。没有分发合约细则，但预计定价高达120个基点。 银行会议之后，三菱东京日联银行、瑞穗银行、三井住友银行愿意以 90个基点的利率承贷一半，即大约35亿美元。其他融资成本较高的银行可 能难以提出类似的价格。 “这就意味着，参与这项550亿港元贷款交易的银行，都必须提供极 低的价格，”另一位银行家表示。 日资银行融资成本低，它们能够以不到10个基点的价格向国内企业放 贷。最近日本石油天然气金属矿产资源机构(JOGMEC)一项412.41亿日圆(3 .52亿美元)，由政府担保，平均定价是3个基点，低于东京银行间拆放款 利率(TIBOR)，也远低于其他银行的融资成本。 **痛苦的业务** 对日资银行来说，比起以140个基点向印度半官方企业放贷，以90个 基点向和记黄埔提供贷款，相对更有价值，但这个价格对很多跨国银行来 说是很痛苦的。 汇丰是长实与和黄重组的独家财务顾问。重组将使和记黄埔房地产资 产注入长地，并将港口、电信、零售、能源、飞机租赁和其他业务注入长 江和记实业有限公司。重组之后，长江和记实业和长地都将在香港交易所 上市。 此项550亿港元的过桥贷款，是为了长地向长和支付现金准备的，可 由联贷取代。 重组完成后，550亿港元贷款中，长江和记实业非地产业务收到的部 分，将用于和记黄埔以102.5亿英镑收购英国电信公司O2的交易融资。(完 ) (编译 王颖；审校 蔡美珍)