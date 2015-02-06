《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透香港2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:26时,1港元=0.80543人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 8.80 6.23 1.75 南玻 8.93 5.67 1.96 深康佳 7.52 3.66 2.55 ST中华 7.85 3.66 2.66 ST中冠 25.01 10.80 2.88 深深宝 8.42 6.57 1.59 深华发 8.03 3.80 2.62 深赤湾 18.78 14.79 1.58 招商地产 25.50 20.14 1.57 特力 10.70 6.70 1.98 飞亚达 11.05 7.29 1.88 一致药业 52.56 39.25 1.66 深深房 5.98 3.70 2.01 ST盛润 8.52 6.21 1.70 深南电 7.79 4.08 2.37 深纺织 9.60 6.14 1.94 方大集团 8.76 4.55 2.39 深国商 13.95 8.06 2.15 深赛格 7.89 3.95 2.48 宝石 7.47 5.53 1.68 小天鹅 16.06 13.95 1.43 粤高速 4.47 3.30 1.68 晨鸣纸业 6.12 4.32 1.76 ST珠江 7.09 4.88 1.80 美菱电器 6.04 5.10 1.47 大冷股份 12.64 7.38 2.13 粤电力 6.56 5.66 1.44 佛山照明 10.67 6.66 1.99 江铃汽车 37.38 36.49 1.27 沙隆达 13.36 9.05 1.83 苏常柴 8.27 4.91 2.09 威孚高科 27.90 28.75 1.20 古井贡酒 30.47 23.49 1.61 ST东海 7.40 6.36 1.44 长安汽车 20.00 19.90 1.25 京东方 2.87 2.48 1.44 鲁泰 11.00 10.22 1.34 本钢板材 5.10 2.90 2.18 张裕 32.33 26.04 1.54 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。