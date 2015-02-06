台湾央行：共发行2,811亿台币存单，发行余额增5亿

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透台北2月6日 - 台湾央行周五公布，共发行2,811亿台币存单。与今日存单到期金额2,806亿台币相较，存单发行余额增5亿台币。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,768.0
91天期 0.93 33.0
182天期 1.05 10.0
央行上日共发行6,420.8亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,822.6亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为171亿台币，累积超额准备为384亿台币、加计前期1%的超额准备为1,675亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。