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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 17:27 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减217亿台币

路透台北1月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减217亿台币，央行存单未到期
余额为6兆(万亿)8,822.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额则净增177亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看    
    
    日期    到期量(亿)   发行量(亿)    增加/减少(亿) 
    
    2/2     6,759.80           6,533.80     -226.00
    2/3     1,839.00           1,838.50       -0.50
    2/4     4,783.50           4,785.00        1.50
    2/5     6,417.80           6,420.80        3.00
    2/6     2,806.00           2,811.00        5.00
 总计      22,606.10          22,389.10     -217.00
    
 日期    91天期发行量(亿)   182天期发行量(亿)
    2/2              11.00                    2.00
    2/3               8.00                    2.00
    2/4             104.00                   40.00
    2/5              17.00                    8.00
    2/6              33.00                   10.00
 总计               173.00                   62.00
 (完)  

 (记者 高洁如; 审校 林妙容)
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