《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减217亿台币

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透台北1月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减217亿台币，央行存单未到期 余额为6兆(万亿)8,822.6亿台币。台湾央行上周存单发行余额则净增177亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 2/2 6,759.80 6,533.80 -226.00 2/3 1,839.00 1,838.50 -0.50 2/4 4,783.50 4,785.00 1.50 2/5 6,417.80 6,420.80 3.00 2/6 2,806.00 2,811.00 5.00 总计 22,606.10 22,389.10 -217.00 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 2/2 11.00 2.00 2/3 8.00 2.00 2/4 104.00 40.00 2/5 17.00 8.00 2/6 33.00 10.00 总计 173.00 62.00 (完) (记者 高洁如; 审校 林妙容)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。