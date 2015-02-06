企业并购：日本生命保险和第一生命研究所洽购Resona银行股权--消息

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透东京2月6日 - 知情消息人士称，日本保险商日本生命保险 和第一生命经济研究所 正在与当地银行机构Resona Holdings 进行洽商，以约800亿日圆收购后者5%股权。
消息人士称，这两家保险公司预计到本月底会完成洽商。由于事涉机密，消息人士拒绝署名。
第一生命研究所拒绝就此置评。而日本生命保险和Resona均发表独立声明称，他们就某项“业务事宜”进行洽谈。
Rsona股价周五收升2.9%，高于日经指数 0.8%的涨幅。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。