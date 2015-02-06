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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 17:03 BJT

企业并购：日本生命保险和第一生命研究所洽购Resona银行股权--消息

路透东京2月6日 - 知情消息人士称，日本保险商日本生命保险 和第一生命经济研究所 正在与当地银行机构Resona Holdings 进行洽商，以约800亿日圆收购后者5%股权。

消息人士称，这两家保险公司预计到本月底会完成洽商。由于事涉机密，消息人士拒绝署名。

第一生命研究所拒绝就此置评。而日本生命保险和Resona均发表独立声明称，他们就某项“业务事宜”进行洽谈。

Rsona股价周五收升2.9%，高于日经指数 0.8%的涨幅。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
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