更新版 1-企业并购：台湾国泰证券以四千万港币收购宏远证券(香港)，看好沪港通

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(新增国泰证券说法)
路透台北2月6日 - 台湾资产最大金控--国泰金 周五称，旗下国泰证券将收购宏远证券(香港)百分之百股权，金额约4,000万港币，以加强复委托业务，为该公司首次海外并购，预计最快第二季或第三季完成并购。
国泰证券总经理庄顺裕今天在一场记者会并表示，〞沪港通〞开放后，香港成为投资中国的必经门户，国泰证收购宏远香港证券公司，有助吸取香港成熟的资本市场经验，对未来国际证券业务(OSU)营运有所助益。
“(该并购案)从去年第四季开始谈。”他说。这显示去年11月沪港通正式开放，国泰证券即积极寻找香港券商的并购对象，企图藉由沪港通业务吸引高资产客户。
国泰证已于2012年8月开办复委托业务，2014年交易量已达917亿台币，是本地券商市占率第三大，而香港则是国泰复委托业务第二大者。
国泰证券发言人陈俊昇也表示，此次国泰证券于香港设立据点，将提供该集团更为弹性的交易管道，使国泰证券在两岸三地的布局更加完整。
宏远证券(香港)为台湾宏远证券BVI境外子公司，资本额为8,500万港币，2014年第四季底净值为3,837万港币。目前宏远证券(香港)持有香港1号「证券交易」及4号「就证券提供意见」牌照，1号牌照可从事经纪业务，交易范围涵盖海内外市场。
国泰金控周五收跌0.54%报46.25台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。