更新版 1-企业并购：台湾国泰证券以四千万港币收购宏远证券(香港)，看好沪港通

(新增国泰证券说法)

路透台北2月6日 - 台湾资产最大金控--国泰金 周五称，旗下国泰证券将收购宏远证券(香港)百分之百股权，金额约4,000万港币，以加强复委托业务，为该公司首次海外并购，预计最快第二季或第三季完成并购。

国泰证券总经理庄顺裕今天在一场记者会并表示，〞沪港通〞开放后，香港成为投资中国的必经门户，国泰证收购宏远香港证券公司，有助吸取香港成熟的资本市场经验，对未来国际证券业务(OSU)营运有所助益。

“(该并购案)从去年第四季开始谈。”他说。这显示去年11月沪港通正式开放，国泰证券即积极寻找香港券商的并购对象，企图藉由沪港通业务吸引高资产客户。

国泰证已于2012年8月开办复委托业务，2014年交易量已达917亿台币，是本地券商市占率第三大，而香港则是国泰复委托业务第二大者。

国泰证券发言人陈俊昇也表示，此次国泰证券于香港设立据点，将提供该集团更为弹性的交易管道，使国泰证券在两岸三地的布局更加完整。

宏远证券(香港)为台湾宏远证券BVI境外子公司，资本额为8,500万港币，2014年第四季底净值为3,837万港币。目前宏远证券(香港)持有香港1号「证券交易」及4号「就证券提供意见」牌照，1号牌照可从事经纪业务，交易范围涵盖海内外市场。