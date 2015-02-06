《全球汇市》美元指数小涨，静待美国就业和薪资数据

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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“这样看来，只要外储数据超过4,400亿瑞郎将表明瑞士央行一直在干预汇市，以打压瑞郎。我们认为那证实瑞士央行的确在实施干预，这应会令瑞郎承压，”法国巴黎银行在一份报告中表示。
欧洲时段，丹麦克朗交投旺盛。周四丹麦央行三周内第四次降息后的克朗跌势转瞬即逝。欧元兑克朗 略升0.01%报7.4441，有交易员指出丹麦央行在实施干预以压低克朗。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1448 1.1475 -0.24 -5.36 1.2097
美元/日圆 117.35 117.51 -0.14 -1.95 119.68
欧元/日圆 134.36 134.86 -0.37 -7.19 144.77
美元/瑞郎 0.9205 0.9209 -0.04 -7.40 0.9941
英镑/美元 1.5313 1.5324 -0.07 -1.67 1.5573
美元/加元 1.2452 1.2434 +0.14 +7.18 1.1618
澳元/美元 0.7832 0.7794 +0.49 -4.11 0.8168
新西兰元/美元 0.7421 0.7392 +0.39 -4.82 0.7797
欧元/瑞郎 1.0544 1.0570 -0.25 -12.32 1.2026
欧元/英镑 0.7475 0.7484 -0.12 -3.61 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4507 9.4620 -0.12 -0.19 9.4688
美元/挪威克朗 7.5050 7.5142 -0.12 +0.44 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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