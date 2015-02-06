欧元区经济：12月通胀压力指标下降，未来料继续放缓--ECRI

路透2月6日 - 一项预测周期趋势的指标周五显示，欧元区通胀压力在未来几个月料将进一步放缓。

欧盟统计局上周公布，欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.6%。

美国经济周期研究所(ECRI)发布的欧元区未来通胀率指标(EZFIG)在12月降至95.5，11月为97.6。

“最新的报告显示EZFIG下降，但仍然高于此前低点。这说明，欧元区通胀压力虽然曾小幅上升，但最近又下滑了。”ECRI的首席运营长Lakshman Achuthan称。（完）