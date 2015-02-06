台湾金融市场一周展望：台股封关表现且看外资脸色，台币交投转淡难脱盘整格局--PDF版本****

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
亲爱的客户，您好：
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 欲浏览最近一期金融市场展望的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/num93w 欲浏览最近一期金融市场展望的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/pum93w
如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给roger.tung@thomsonreuters.com
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。