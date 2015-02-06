欧元债市：较低评级债券收益率下滑，关注希腊债务问题和美国就业数据

投资人亦关注美国1月非农就业数据，市场普遍预期数据将显示1月新增就业岗位少于前月。

西班牙 及意大利10年期公债收益率 下跌2-3个基点，分别报1.45%及1.53%。

受到希腊金融市场震荡拖累，欧元区二线国家公债收益率已弹离纪录低位。

“希腊/欧盟的闹剧稍为暂停...这可能让二线国家公债能略微上扬。今天也更有可能见到市场注意力转到美国就业数据，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师Orlando Green称。

希腊10年期公债收益率 日内持平，报9.96%，三年期及五年期持平，分别报17%及13%。

德国10年期公债收益率下跌1个基点，至0.36%。(完)

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