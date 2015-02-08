中国1月以人民币计的出口同比下降3.2%，进口同比下降19.7%--海关

中国金融：“稳”是强监管去杠杆主基调，勿以市场小幅波动危言耸听--报载
路透北京5月8日 - 近期中国股市、债市的波动引发市场对于当前金融监管政策的探讨，其中不乏建言甚至担忧的声音。中国金融时报周一刊文称，市场对于当前货币政策和监管政策无需过度忧虑，“稳”是金融强监管去杠杆的主基调。
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路透北京5月8日 - 近期中国股市、债市的波动引发市场对于当前金融监管政策的探讨，其中不乏建言甚至担忧的声音。中国金融时报周一刊文称，市场对于当前货币政策和监管政策无需过度忧虑，“稳”是金融强监管去杠杆的主基调。
路透上海5月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.11%至92.90；SDR篮子指数微跌至93.97，再创有该数据来新低；BIS篮子指数微跌至93.77。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.03%，SDR篮子指数跌1.61%，BIS指数跌2.57%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8947 -63 欧元 7.5677 -22 日圆 6.1159 56 港元 0.8858 -7.5 英镑
路透5月8日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/ 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 日) 2017/5/8 BMO AES.N Q1 2017 AES Corp 2017/5/8 BMO TSN.N Q2 2017 泰森食品(Tyson Foods) 2017/5/8 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017/5/8 BMO SYY.N Q3 2017 西斯科(Sysco) 2017/5/8 BMO NWL.N Q1 2017 Newell Brands Inc