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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 17:45 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收创逾一周新高，市场猜测1月外贸顺差超预期

* 人民币收创逾一周新高
    * 中间价大涨至半月高位
    * 市场猜测1月外贸顺差超预期
    * 尾市石油购汇盘令涨幅缩窄

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京2月6日 - 中国外汇市场人民币兑美元 周五一改此前疲态收创逾一周新高。交易员指
出，中间价再次发挥定海神针的作用，较昨日大涨105个点子(bp)至半个月高位，市场心态发生明显变化。但
尾市因石油购汇盘涌现，令即期回吐部分涨幅。
    
    他们并指出，人民币重获支撑一方面是因为夜盘的美元指数跌势较猛；另一方面则与周末将公布1月份的
进出口数据有关。央行可能已经获知细节，不排除当月的外贸顺差高出市场预期，从而有意将人民币中间价开
高。
    
    路透综合21家机构预测中值结果显示，受外需回暖力度减弱影响，1月出口增速或较上月回落至6.3%；而
全球大宗商品价格的下跌，再加上内需的持续低迷料导致当月进口同比下降3.0%；因此贸易顺差或达到489亿
美元，接近去年11月544.7亿美元的纪录高点。 
    
    “贸易顺差预计比较高。”在上海的一位资深交易员指出，“再加上隔夜欧元反弹后，USD/CNH回落，使
中间价有更大的低开空间。而且，低开幅度超出市场预期。”
    
    他指出，从盘面看，银行间市场开盘后低开后小幅走高，价格下跌幅度基本与中间价一致，境内外价格也
基本收敛，“贬值压力得到初步缓解。”
    
    离岸人民币资金的紧张局面仍未改善，七天期的回购利率 飙升至7.8%附近，境内同期限<SHI
CNYSWD>回购利率为4.3590%。
    
    交易员指出，造成这一现象的原因是降准后离岸市场上投资者大量做空长端USD/CNH掉期升水，同时买入
短端掉期点进行融资。这导致离岸短端美元掉期升水上扬过快，CNH短期同业拆借利率 飙升，同时
也折射出人民币贬值预期、资金紧张等多重因素。

    全球汇市，美元指数周五小幅上涨，投资者等待美国今日稍后将公布的就业和薪资数据，以寻找美国联邦
储备理事会(美联储/FED)升息时间的进一步线索。  
            
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美元             今日             上日       升贬
 即期成交价格                     6.2447           6.2521     0.12%
 中间价                           6.1261           6.1366     0.17%
 成交额                           147亿美元                   
                                                              
 日内美元/人民币相对于中间价最大  1.94% (上限±2%  日高       日低
 波幅                             )                           
 日内波动幅度(pips)               80               6.2370     6.2450
 2015年来即期升贬值幅度           -0.65%                      
 1年期美元/人民币掉期升水         1910                        
                                                              
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间17:41     今日             上日       
 1年期NDF                         6.3670/6.372     6.3845     
 CNH即期                          6.2414/6.2444    6.2413     
   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩
至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） 
    

 (发稿 毕晓雯/倪蔚丹； 审校 黄凯/曾祥进)
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