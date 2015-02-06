更新版 1-中国汇市：人民币收创逾一周新高，市场猜测1月外贸顺差超预期

* 人民币收创逾一周新高 * 中间价大涨至半月高位 * 市场猜测1月外贸顺差超预期 * 尾市石油购汇盘令涨幅缩窄 (更新收盘报价和评论) 路透北京2月6日 - 中国外汇市场人民币兑美元 周五一改此前疲态收创逾一周新高。交易员指 出，中间价再次发挥定海神针的作用，较昨日大涨105个点子(bp)至半个月高位，市场心态发生明显变化。但 尾市因石油购汇盘涌现，令即期回吐部分涨幅。 他们并指出，人民币重获支撑一方面是因为夜盘的美元指数跌势较猛；另一方面则与周末将公布1月份的 进出口数据有关。央行可能已经获知细节，不排除当月的外贸顺差高出市场预期，从而有意将人民币中间价开 高。 路透综合21家机构预测中值结果显示，受外需回暖力度减弱影响，1月出口增速或较上月回落至6.3%；而 全球大宗商品价格的下跌，再加上内需的持续低迷料导致当月进口同比下降3.0%；因此贸易顺差或达到489亿 美元，接近去年11月544.7亿美元的纪录高点。 “贸易顺差预计比较高。”在上海的一位资深交易员指出，“再加上隔夜欧元反弹后，USD/CNH回落，使 中间价有更大的低开空间。而且，低开幅度超出市场预期。” 他指出，从盘面看，银行间市场开盘后低开后小幅走高，价格下跌幅度基本与中间价一致，境内外价格也 基本收敛，“贬值压力得到初步缓解。” 离岸人民币资金的紧张局面仍未改善，七天期的回购利率 飙升至7.8%附近，境内同期限<SHI CNYSWD>回购利率为4.3590%。 交易员指出，造成这一现象的原因是降准后离岸市场上投资者大量做空长端USD/CNH掉期升水，同时买入 短端掉期点进行融资。这导致离岸短端美元掉期升水上扬过快，CNH短期同业拆借利率 飙升，同时 也折射出人民币贬值预期、资金紧张等多重因素。 全球汇市，美元指数周五小幅上涨，投资者等待美国今日稍后将公布的就业和薪资数据，以寻找美国联邦 储备理事会(美联储/FED)升息时间的进一步线索。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2447 6.2521 0.12% 中间价 6.1261 6.1366 0.17% 成交额 147亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 1.94% (上限±2% 日高 日低 波幅 ) 日内波动幅度(pips) 80 6.2370 6.2450 2015年来即期升贬值幅度 -0.65% 1年期美元/人民币掉期升水 1910 离岸人民币市场,北京时间17:41 今日 上日 1年期NDF 6.3670/6.372 6.3845 CNH即期 6.2414/6.2444 6.2413 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 毕晓雯/倪蔚丹； 审校 黄凯/曾祥进)