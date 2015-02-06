美元/日圆：继续在117.00-119.00宽幅区间内波动，尽管本周稍早一度跌至116.55，从概率上看，有可能再次下探近期低点。关键支撑位仍在略高于115.60的水平，随后是116.20，这也是将要形成的头肩顶形态的颈线位置。若跌破115.60，则很可能向110.00大幅挫跌。