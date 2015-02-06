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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 17:54 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦2月6日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：继续在117.00-119.00宽幅区间内波动，尽管本周稍早一度跌至116.55，从概率上看，有可能再次下探近期低点。关键支撑位仍在略高于115.60的水平，随后是116.20，这也是将要形成的头肩顶形态的颈线位置。若跌破115.60，则很可能向110.00大幅挫跌。

欧元/美元：尽管昨日短暂跌至1.1300，但欧元有所反弹，而若能突破1.1533高位，则很可能涨向1.1700。只要仍低于1.1540，则可能向1.1380水平回落，下档关键支撑位在1.1205。

英镑/美元：昨日突破近期高点1.5270，很可能成为升向1.5500的催化剂。这波走势似乎已完成头肩底形态，甚至可能延伸至1.5600。要发展至此一局面，需持于1.5250水平上方，否则可能向1.5000回落。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1455 1.1475 -0.17 -5.31 1.2097

美元/日圆 117.36 117.51 -0.13 -1.94 119.68

欧元/日圆 134.42 134.86 -0.33 -7.15 144.77

美元/瑞郎 0.9209 0.9209 +0.00 -7.36 0.9941

英镑/美元 1.5309 1.5324 -0.10 -1.70 1.5573

美元/加元 1.2445 1.2434 +0.09 +7.12 1.1618

澳元/美元 0.7834 0.7794 +0.51 -4.09 0.8168

新西兰元/美元 0.7417 0.7392 +0.34 -4.87 0.7797

欧元/瑞郎 1.0551 1.0570 -0.18 -12.27 1.2026

欧元/英镑 0.7480 0.7484 -0.05 -3.55 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4483 9.4620 -0.14 -0.22 9.4688

美元/挪威克朗 7.4899 7.5142 -0.32 +0.24 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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