香港个股：吉利收购母公司的新型高端轿车及SUV业务，作价逾11亿元

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车 周五公布，拟收购母公司浙江吉利的新型高端轿车及SUV（运动型多功能车）车型业务，作价约11.4亿元人民币。
据公告，是次收购的资产位于浙江宁波市北仑区的春晓汽车制造厂，设计年产能约10万辆，目前正进行标准化操作流程，预期于今年第一季度末开始商业化生产新型高端轿车。
吉利汽车表示，现时公司并不具备生产新型高端轿车及SUV车型之技术，预期收购春晓车厂后，将提高公司之市场竞争能力及成为未来溢利之主要来源。
浙江吉利持有吉利汽车约42.81%之股权。上述交易须待吉利汽车的股东会批准。
该股周五收跌1.79%，报3.29港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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