《汇市简讯》英镑/美元在1.53前方获得支撑，英国12月贸易逆差扩大

0943GMT * 英镑在1.53美元前方获得支撑，稍早英国公布贸易数据 * 英国12月全球商品贸易逆差101.54亿英镑，路透调查预估为逆差91 亿英镑 * 1.53水准有期权到期，1.5307是40日移动均线切入位 * 并购消息提振汇价周四升越40日均线 * 1.5345是周四触及的一个月高位，1.5341为亚洲高点 * REC调查对英国薪资增长持乐观看法 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 王兴亚；审校 白云)