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市场报道 | 2015年 2月 6日 星期五 18:00 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.53前方获得支撑，英国12月贸易逆差扩大

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    * 英镑在1.53美元前方获得支撑，稍早英国公布贸易数据
    * 英国12月全球商品贸易逆差101.54亿英镑，路透调查预估为逆差91
亿英镑 
    * 1.53水准有期权到期，1.5307是40日移动均线切入位
    * 并购消息提振汇价周四升越40日均线
    * 1.5345是周四触及的一个月高位，1.5341为亚洲高点
    * REC调查对英国薪资增长持乐观看法 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 白云)
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