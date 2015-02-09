台湾债市：103/13期借券成交7.06亿台币，加权平均利率0.3342%

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透台北2月9日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 上日余额 103/13 7.06 0.4500 0.2000 0.3342 494.5 490.5 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。