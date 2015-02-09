台湾债市：103/13期10年公债中，证券业卖超1亿台币

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透台北2月9日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/1 3 交易资料如下：(单位：亿台币) 10年公债103/13期： 业别 买进 卖出 买卖超金额 银行业 10.50 10.00 +0.50 票券业 0.50 0.00 +0.50 证券业 2.50 3.50 -1.00
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。