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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 18:25 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--2月6日

路透香港2月6日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额          114.60亿元人民币                 104.70亿元人民币
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    上汽集团                    355,827,937       35,676,513      391,504,450
   2    工商银行                    137,180,830      238,911,392      376,092,222
   3    中国平安                    196,852,606      118,993,900      315,846,506
   4    天士力                        1,440,570      301,152,620      302,593,190
   5    兴业银行                     21,664,748      220,909,204      242,573,952
   6    贵州茅台                    185,016,068       45,055,896      230,071,964
   7    大秦铁路                     79,764,909       67,320,393      147,085,302
   8    国投电力                    134,183,819        1,554,530      135,738,349
   9    海通证券                     18,722,788       75,520,882       94,243,670
  10    招商银行                     75,275,822       15,322,354       90,598,176
  
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    汉能薄膜发电                    38,974,540      17,742,720      56,717,260
   2    中海油田服务                    12,389,720      26,308,040      38,697,760
   3    国美电器                        22,373,290       1,977,470      24,350,760
   4    民生银行                        15,454,985       5,061,245      20,516,230
   5    中国平安                         2,190,900      12,545,600      14,736,500
   6    上海电气                         7,184,000       7,382,740      14,566,740
   7    建设银行                           176,450      13,659,320      13,835,770
   8    中国远洋                         3,018,410      10,535,335      13,553,745
   9    中国银行                         5,851,850       7,165,280      13,017,130
  10    中国神华                         1,963,650      10,865,875      12,829,525
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 黄凯)
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