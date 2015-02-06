表格：沪港通市场数据摘要--2月6日

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透香港2月6日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港通市场 数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 114.60亿元人民币 104.70亿元人民币 ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 上汽集团 355,827,937 35,676,513 391,504,450 2 工商银行 137,180,830 238,911,392 376,092,222 3 中国平安 196,852,606 118,993,900 315,846,506 4 天士力 1,440,570 301,152,620 302,593,190 5 兴业银行 21,664,748 220,909,204 242,573,952 6 贵州茅台 185,016,068 45,055,896 230,071,964 7 大秦铁路 79,764,909 67,320,393 147,085,302 8 国投电力 134,183,819 1,554,530 135,738,349 9 海通证券 18,722,788 75,520,882 94,243,670 10 招商银行 75,275,822 15,322,354 90,598,176 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 汉能薄膜发电 38,974,540 17,742,720 56,717,260 2 中海油田服务 12,389,720 26,308,040 38,697,760 3 国美电器 22,373,290 1,977,470 24,350,760 4 民生银行 15,454,985 5,061,245 20,516,230 5 中国平安 2,190,900 12,545,600 14,736,500 6 上海电气 7,184,000 7,382,740 14,566,740 7 建设银行 176,450 13,659,320 13,835,770 8 中国远洋 3,018,410 10,535,335 13,553,745 9 中国银行 5,851,850 7,165,280 13,017,130 10 中国神华 1,963,650 10,865,875 12,829,525 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍; 审校 黄凯)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。