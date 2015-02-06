欧洲汇市：英镑本周料录得一年来最大单周涨幅，投资者的升息预期提前

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
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距离十年来最具不确定的一次议会选举还有仅仅三个月时间，英镑几乎未显露出受政治风险压制的迹象。英镑兑一篮子货币处在六年高位。
英国国家统计局周五公布贸易数据显示，英国12月全球商品贸易逆差101.54亿英镑(路透调查预估为逆差91亿英镑)；11月修正为逆差92.83亿英镑，12月对非欧盟国家贸易逆差为37.96亿英镑(路透调查预估为逆差30亿英镑)，11月修正为逆差27.78亿英镑。
“利率消息稍好，或许避险因素盖过了政治风险，”纽约梅隆银行外汇研究主管Simon Derrick说，“这可能是英镑未像我们预期的那样，对贸易数据做出负面反应的原因。”
Derrick表示，对于希腊及其在欧元区地位的担忧，令英镑看似是避险资产。
英镑兑欧元 上涨0.1%至0.7476，接近1月触及的七年高位0.7406。
市场关注的焦点是今日1330GMT将公布的美国非农就业和平均时薪数据。(完)
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路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
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