香港个股：银河证券去年净利增长77%，经纪和两融收入大增--业绩快报

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透香港2月6日 - 中国大型券商--银河证券 周五称，去年度净利同比增长77%，因国内股市畅旺令经纪、两融（融资融券）等业务收入大增。
公司业绩快报显示，按中国会计准则，2014年全年净利为37.69亿元人民币，2013年则为21.35亿元；同期营业收入114.12亿元，按年增长53%。
银河证券表示，去年国内证券市场行情好转，交易量迅速放大，公司的传统经纪、融资融券等资本中介业务、自营及其他证券交易业务收入大幅增长。
不过业务快速增长的同时，负债增速亦明显加快。该公司于年末总资产按年升130%至1,800亿元，负债总额则升185%至1,507亿元，若扣除客户负债后的负债总额升幅则达340%。
该公司此前称，拟发行公司债及短期融资券，总规模最多55亿元，同时寻求增发最多20亿股H股，以补充资本金。
其主要竞争对手中信证券 、海通证券 此前预告，2014年度净利同比分别增长115%及89%。
但以加权平均净资产收益率计，银河证券的13.91%为最高，中信证券与海通证券分别为12.14%及11.76%。
银河证券周五收升0.23%，报8.61港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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