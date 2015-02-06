国际油市：亚洲380-cst燃料油升水周五连续第四个交易日上涨

路透新加坡2月6日 - 亚洲380-cst燃料油升水周五连续第四个交易日 上涨，至一个半月高位，本周上涨了两倍，交易员表示，这是受到中国农 历新年前船用燃料油需求增长的推动。 路透数据显示，380-cst燃料油升水上涨0.09美元，至每吨较新加坡 现货报价升水2.43美元。 一位在新加坡的交易员说：“现在需求不错，买家想要趁着市场上升 之际赶紧锁定，再加上还有农历新年期间的因素。” 原油价格上涨，反映出船用燃料油直接价格的攀升。 原油价格周五每桶涨逾1美元，继续从上周触及的近六年低位反弹， 不过反弹速度料不会很快，因全球库存上升，且石油输出国组织(OPEC)供 应稳定。 招标消息方面，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Lt d标售6万吨船期为3月11-13日的380-cst燃料油。 Mitsui以每吨较新加坡现货报价升水2美元的价格，向维多出售2万吨 船期为2月27日-3月3日的380-cst燃料油。 中石油以每吨较新加坡现货报价升水2美元的价格，向摩科瑞出售2万 吨船期为2月23-27日的380-cst燃料油。 兴隆以每吨较新加坡现货报价升水2.50美元的价格，从中航油手中买 入2万吨船期为2月23-27日的380-cst燃料油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)