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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 19:20 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水周五连续第四个交易日上涨

路透新加坡2月6日 - 亚洲380-cst燃料油升水周五连续第四个交易日
上涨，至一个半月高位，本周上涨了两倍，交易员表示，这是受到中国农
历新年前船用燃料油需求增长的推动。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油升水上涨0.09美元，至每吨较新加坡
现货报价升水2.43美元。
    
    一位在新加坡的交易员说：“现在需求不错，买家想要趁着市场上升
之际赶紧锁定，再加上还有农历新年期间的因素。”
    
    原油价格上涨，反映出船用燃料油直接价格的攀升。
    
    原油价格周五每桶涨逾1美元，继续从上周触及的近六年低位反弹，
不过反弹速度料不会很快，因全球库存上升，且石油输出国组织(OPEC)供
应稳定。 
    
    招标消息方面，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Lt
d标售6万吨船期为3月11-13日的380-cst燃料油。
    
    Mitsui以每吨较新加坡现货报价升水2美元的价格，向维多出售2万吨
船期为2月27日-3月3日的380-cst燃料油。
    
    中石油以每吨较新加坡现货报价升水2美元的价格，向摩科瑞出售2万
吨船期为2月23-27日的380-cst燃料油。
    
    兴隆以每吨较新加坡现货报价升水2.50美元的价格，从中航油手中买
入2万吨船期为2月23-27日的380-cst燃料油。(完)
         
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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