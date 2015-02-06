中国外贸：今年形势依然复杂严峻，实现平稳增长需艰苦努力--商务部

路透北京2月6日 - 中国商务部部长高虎城在全国进出口工作会议上表示，今年中国外贸面临的形势依然复杂严峻，实现外贸平稳增长需要付出艰苦努力。

商务部网站援引高虎城讲话指出，要始终高度重视外贸在经济发展和改革开放中的重要作用，当前中国外贸发展面临的国际环境和国内发展条件都发生了重大变化，外贸发展进入新常态。

针对今年外贸工作重点，商务部国际贸易谈判代表兼副部长钟山提出了六大任务，首先是要进一步推动稳定外贸增长政策的落实，加大整顿规范进出口环节收费工作力度，提高贸易便利化水平，保持政策的连续与稳定。

“积极做好进口促进工作，稳定资源性产品进口，鼓励先进技术设备和关键零部件进口，合理增加一般消费品进口。”钟山称，加快推进外贸转型升级基地、贸易促进平台和国际营销网络等“三项建设”，着力培育外贸新商业模式。

钟山并指出，要加强贸易与投资、贸易与经济技术合作的协调，加快推进与“一带一路”沿线国家贸易发展。

会议援引数据称，2014年中国进出口实现平稳增长，增速快于世界主要经济体和新兴发展中国家，预计全年中国出口占全球份额达12.2%左右，较2013年提高0.5个百分点，继续保持全球第一货物贸易大国地位。