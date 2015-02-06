马来西亚期市：棕榈油创六年来最大单周升幅，因印尼将上调生物柴油补贴

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透雅加达2月6日 - 马来西亚棕榈油期货周五连续第四日上涨，升至三周高位，因对于印尼上调生物柴油补贴的乐观情绪持续，本周棕榈油创下六年来最大单周升势。
指标4月棕榈油期货合约 最高上涨1.51%，至每吨2,347林吉 特，为1月16日以来最高，盘初曾经历小幅的修正。
总成交量高达71,547口，往常均值为35,000口。
棕榈油价格此次也是终结了连续三周的跌势，本周上涨逾9%，为2009年1月以来最大单周涨幅。
一位在吉隆坡的交易员对路透表示：“议会已经批准了生物柴油补贴。这是市场回升的原因。”
路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计在2.326马币下方徘徊，因其未能突破该价位的阻力。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。