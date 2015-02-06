马来西亚期市：棕榈油创六年来最大单周升幅，因印尼将上调生物柴油补贴

路透雅加达2月6日 - 马来西亚棕榈油期货周五连续第四日上涨，升至三周高位，因对于印尼上调生物柴油补贴的乐观情绪持续，本周棕榈油创下六年来最大单周升势。

指标4月棕榈油期货合约 最高上涨1.51%，至每吨2,347林吉 特，为1月16日以来最高，盘初曾经历小幅的修正。

总成交量高达71,547口，往常均值为35,000口。

棕榈油价格此次也是终结了连续三周的跌势，本周上涨逾9%，为2009年1月以来最大单周涨幅。

一位在吉隆坡的交易员对路透表示：“议会已经批准了生物柴油补贴。这是市场回升的原因。”

路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计在2.326马币下方徘徊，因其未能突破该价位的阻力。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)