国际油市：亚洲石脑油裂解价差继续下跌，台塑石化买入更多

路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第三个交易日下 滑，降至1月30日以来的最低，受布兰特原油走强的拖累。 交易员表示，需求依旧坚挺，日本的Maruzen求购3月下半月石脑油， 不过结果未知。 台塑石化买入约20万吨3月下半月石脑油，将其购买的下个月公开规 格石脑油总量提升至逾40万吨，为一年多以来最高的购买量。 交易员估计其支付的价格为，成本加运费价每吨较日本报价升水稍低 于3美元。 印度巴拉特石油在标售3.5万吨船期2月26-28日的石脑油。 新加坡现货交易，有三笔汽油交易达成，卖家都是Gunvor。还有一笔 石脑油交易。 Gunvor出售三笔92号汽油船货，船期都是2月21-25日，价格均为每桶 64.70美元，买家分别是壳牌、联合石化和Phillips 66. 壳牌出售一笔97号汽油船货，船期为2月21-25日，买家为维多，价格 是每桶71.38美元。 壳牌还以每吨514美元的价格，向BP出售一艘4月上半月的石脑油。( 完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)