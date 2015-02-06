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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 20:35 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差继续下跌，台塑石化买入更多

路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第三个交易日下
滑，降至1月30日以来的最低，受布兰特原油走强的拖累。
    
    交易员表示，需求依旧坚挺，日本的Maruzen求购3月下半月石脑油，
不过结果未知。
    
    台塑石化买入约20万吨3月下半月石脑油，将其购买的下个月公开规
格石脑油总量提升至逾40万吨，为一年多以来最高的购买量。
    
    交易员估计其支付的价格为，成本加运费价每吨较日本报价升水稍低
于3美元。
    
    印度巴拉特石油在标售3.5万吨船期2月26-28日的石脑油。
    
    新加坡现货交易，有三笔汽油交易达成，卖家都是Gunvor。还有一笔
石脑油交易。
    
    Gunvor出售三笔92号汽油船货，船期都是2月21-25日，价格均为每桶
64.70美元，买家分别是壳牌、联合石化和Phillips 66.
    
    壳牌出售一笔97号汽油船货，船期为2月21-25日，买家为维多，价格
是每桶71.38美元。
    
    壳牌还以每吨514美元的价格，向BP出售一艘4月上半月的石脑油。(
完)
         
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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