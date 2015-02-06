国际油市：亚洲石脑油裂解价差继续下跌，台塑石化买入更多

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第三个交易日下 滑，降至1月30日以来的最低，受布兰特原油走强的拖累。 交易员表示，需求依旧坚挺，日本的Maruzen求购3月下半月石脑油， 不过结果未知。 台塑石化买入约20万吨3月下半月石脑油，将其购买的下个月公开规 格石脑油总量提升至逾40万吨，为一年多以来最高的购买量。 交易员估计其支付的价格为，成本加运费价每吨较日本报价升水稍低 于3美元。 印度巴拉特石油在标售3.5万吨船期2月26-28日的石脑油。 新加坡现货交易，有三笔汽油交易达成，卖家都是Gunvor。还有一笔 石脑油交易。 Gunvor出售三笔92号汽油船货，船期都是2月21-25日，价格均为每桶 64.70美元，买家分别是壳牌、联合石化和Phillips 66. 壳牌出售一笔97号汽油船货，船期为2月21-25日，买家为维多，价格 是每桶71.38美元。 壳牌还以每吨514美元的价格，向BP出售一艘4月上半月的石脑油。( 完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。