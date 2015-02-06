全球经济：IMF认为油价走势不确定性给经济预测带来麻烦

美国是全球经济为数不多的亮点之一，美联储计划在年中左右开始加息，其它国家央行已经启动了新的货币刺激措施，一部分原因是担心油价下降会导致通缩。

IMF在一份为G20会议准备的报告中提醒，美联储不要过于高估低油价的影响，除非这引发了通胀预期的长期改变，而其应该关注基础通胀率和就业目标。

不过IMF再次警告称，全球各国货币政策的差异可能仍会导致波动性增加和新兴市场大量资本外流，尤其是石油出口国。

IMF总裁拉加德表示，美元走强也加大了风险。

“新兴市场经济尤其脆弱，因为过去五年这些国家的许多银行和企业都增加了美元负债，”她在一份博客中写道。

IMF上个月表示，低油价带来的积极作用未能弥补主要经济体潜在增速的下降，包括日本和欧元区。