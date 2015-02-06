表格：加拿大1月就业增加3.54万，失业率降至6.6%

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透2月6日 - 加拿大统计局周五公布数据显示，1月就业岗位增加3.54万个，增幅中大部分是兼职就业以及55岁及以上的妇女。
1月失业率从去年12月的6.7%降至6.6%。
2015年1月 2014年12月
就业人口变动 +35,400 -11,300
全职就业 -11,800 +35,000
兼职就业 +47,200 -46,300
失业率 6.6% 6.7%
就业参与率 65.7% 65.7%
路透调查分析师原预估，1月加拿大料增加4,500个就业岗位，失业率维持在6.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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