版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 6日 星期五 21:52 BJT

表格：加拿大1月就业增加3.54万，失业率降至6.6%

路透2月6日 - 加拿大统计局周五公布数据显示，1月就业岗位增加3.54万个，增幅中大部分是兼职就业以及55岁及以上的妇女。

1月失业率从去年12月的6.7%降至6.6%。

2015年1月 2014年12月

就业人口变动 +35,400 -11,300

　　全职就业 　　 -11,800 +35,000

兼职就业 +47,200 -46,300

失业率　　　　 　　6.6% 6.7%

就业参与率 　　 65.7% 65.7%

路透调查分析师原预估，1月加拿大料增加4,500个就业岗位，失业率维持在6.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐