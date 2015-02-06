欧洲汇市：英镑下跌因美国就业报告提振美元，但英镑本周升幅创一年最大

* 美国就业数据强劲全线推高美元

* 英镑本周大涨1.2%，为一年来最大周度涨幅

* 英镑贸易加权指数处于六年高位，英镑被视为避险货币

路透伦敦2月6日 - 英镑兑美元周五下挫，因1月美国非农就业岗位和薪资增长强劲，不过，英镑本周升幅可望创一年来最大。

1月美国就业岗位强劲增长，时薪急升，尽现经济增长的潜动能，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年中升息再度成为可能。美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，连续第11个月增幅超过20万，为1994年以来最长。

该报告全线推高美元，令美元兑一篮子货币 劲升超过1%。美元兑英镑 升0.5%，报1.5248美元。

但本周英镑兑美元仍录得逾1%的升幅，因英国数据驱使投资者将英国央行升息预期提前至明年初，提振英镑上涨。

荷兰合作银行高级汇市策略师Jane Foley直指，除了瑞郎和美元以外，过去12月个月英镑跑赢各种主要货币。

“由于明年英国央行和欧洲央行政策前景背离，我们预计欧元/英镑今年稍晚将跌向0.73英镑，而且在2016年将进一步下跌。”

英镑兑欧元 周五上涨0.7%，报0.74395英镑，接近七年高位，英镑贸易加权指数 处于逾六年来最高。

本周英国制造业、建筑业和服务业PMI数据均好于预期，另一份报告也显示英国房价意外跳涨。

英国国家统计局周五公布，英国12月全球商品贸易逆差101.54亿英镑，路透调查预估为逆差91亿英镑。因英国12月石油进口较前月增长37.5%至2008年7月以来最高。

纽约梅隆银行汇市研究部主管Simon Derrick称，对英国升息预期提前，以及投资者忧虑希腊，擦亮了英镑避险魅力，令英镑保持涨势。(完)