欧元债市：德债收益率反弹，因美国非农就业报告强劲

路透伦敦2月6日 - 德债收益率周五上涨，因1月美国就业岗位强劲增长，时薪急升，尽现经济增长的潜动能，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年中升息再度成为可能。

希腊公债继续跑输其他欧元区公债，但希腊资产抛售速度缓和，此前欧洲央行批准希腊央行向该国银行提供足够的紧急资金，以避免大量资金流出希腊。

美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，增幅连续第11个月超过20万，为1994年以来最长，11月和12月数据被上修，就业岗位较之前公布的数据累计再增14.7万个，巩固了消费者将有足够的能力，推动经济度过一段艰难时期的观点。

“我们不会过于解读美国非农就业月度报告，鉴于它有很多杂音，但该报告肯定在过去几个月来都相当强劲，”Aberdeen Asset Management的Ralph Bassett说。

欧元区借贷成本指标10年期德债收益率 上涨1个基点，报0.374%，在非农就业报告前，该收益率低见0.337%。

在欧元区二线公债中，意大利 和西班牙公债 收益率各升3个基点，分别报1.58%和1.49%。

尽管意大利和西牙因欧洲央行量化宽松政策而大致不受希腊问题拖累，但两国公债收益率从上周触及的纪录低位反弹，因担心希腊和欧盟债权人僵持不下。