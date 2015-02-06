欧洲股市：触及七年高位，因美国就业数据强劲

* FTSEurofirst 300指数上涨0.2%，触及七年高位

* 美国非农就业报告好于预期

* 阿尔卡特-朗讯股价上涨，此前公司承诺今年将提升盈利

路透伦敦/纽约2月6日 - 欧洲股市周五触及七年高位，从稍早跌势中反弹，因美国非农就业报告直指全球最大经济体美国的潜在力道。

1月美国就业岗位强劲增长，时薪急升，尽现经济增长的潜动能，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年中升息再度成为可能。美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，增幅连续第11个月超过20万，为1994年以来最长，巩固了消费者将有足够的能力，推动经济度过一段艰难时期的观点。

“美国经济数据全面改善，令我们对1月经济可能放缓的担忧缓和，”IG分析师Chris Beauchamp说。

“我们感到鼓舞，特别是薪资强劲增长。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.2%，报1,490.84点，稍早触及七年高位1,492.66点。

不过，投资者对希腊仍保持谨慎。希腊银行Alpha 、Piraeus 和National 大幅收低5-12%不等。

在欧洲股市收市后，标准普尔将希腊主权评等从B下调至B-，仍处于信用负面观察名单。

在消息公布后，在美国上市的希腊银行NATIONAL BANK OF GREECE 股价暴跌12%；欧元兑美元跌至日内低位。

阿尔卡特-朗讯 股价大涨3.5%，此前公司承诺将透过削减支出提升今年获利，该公司之前连续六个季度的毛利不断改善。

根据汤森路透I/B/E/S，迄今大约60家STOXX Europe 600成份股企业公布了业绩，其中61%的获利好于分析师预期。正常水平是48%。

尽管2014年第四季企业获利料较上年同期增长24.4%，但营收预料同比下跌3.2%，暗示一些企业是透过削减成本来实现盈利。