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市场报道 | 2015年 2月 7日 星期六 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货因技术因素上涨，本周升幅为10月来最大

路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五微幅上
涨，交易商称，受技术买盘支撑，玉米摆脱美元大涨带来的压力。美元上
涨可能抑制美元计价商品出口需求。
    
    尾盘回补空头也提供支撑，从连贯的图表来看，玉米 本周攀升
逾4%，为10月来最大周度升幅。周五是为期五日被称为高盛展期的第一日
，商品基金买入5月合约 ，卖出3月期货合约 。
    
    交投最活跃的3月玉米的交投区间以30日移动均线为上端，10日和100
日移动均线为下端。玉米价格短暂升至每蒲式耳3.89-1/2美元，为1月22
日来最高水平。
    
    交易商表示，在周二美国农业部公布月度供需报告前，谷物市场没有
基本面消息。
    
　　3月玉米合约 升1/2美分，报3.85-3/4美元。 
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为366,555口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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