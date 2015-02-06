芝加哥期市：CBOT玉米期货因技术因素上涨，本周升幅为10月来最大

路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五微幅上 涨，交易商称，受技术买盘支撑，玉米摆脱美元大涨带来的压力。美元上 涨可能抑制美元计价商品出口需求。 尾盘回补空头也提供支撑，从连贯的图表来看，玉米 本周攀升 逾4%，为10月来最大周度升幅。周五是为期五日被称为高盛展期的第一日 ，商品基金买入5月合约 ，卖出3月期货合约 。 交投最活跃的3月玉米的交投区间以30日移动均线为上端，10日和100 日移动均线为下端。玉米价格短暂升至每蒲式耳3.89-1/2美元，为1月22 日来最高水平。 交易商表示，在周二美国农业部公布月度供需报告前，谷物市场没有 基本面消息。 3月玉米合约 升1/2美分，报3.85-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为366,555口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)