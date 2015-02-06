纽约期市：期棉收低受累于美元走强和谷物下跌，但本周上涨

路透纽约2月6日 - 洲际交易所(ICE)期棉在周五早盘攀升至逾五周高位后下跌，因美元上涨和谷物价格下跌，但期棉本周升幅为约五个月来最大，受助于回补空头和出口销售强劲。

交投最活跃ICE-3月期棉合约 下跌0.20美分，或0.3%，结算价报61.59美分，盘中一度升至12月31日来最高61.98美分。

美元兑一篮子货币 上涨，此前数据显示美国非农就业岗位升幅多于预期，令人预计美联储可能较早升息。

MCM Inc经纪Jobe Moss表示，大豆和玉米价格下跌，向棉花施压。谷物和棉花竞争种植面积。

交易商等待美国棉花协会(NCC)周六公布2015年美国农户棉花种植面积数据。1月路透调查预计，2015年美国农户棉花种植面积将为980万英亩，较上年下降11%，种植面积将为2009年来最小。

尽管周五棉花下跌，但近月棉花本周大涨3.8%，为截至9月12日该周来最大周度升幅，因投资者回补空头和最新一周出口销售强劲，提振棉花价格。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)