美国股市: 道琼工业指数收低0.34%，Nasdaq指数下跌0.43%

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
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路透纽约2月6日 - 美国股市周五收低，美国就业报告强劲支持美国将在今年年中升息的预期，但对希腊债务磋商的忧虑加重，为美股带来利空基调。
道琼工业指数 下跌60.59点，或0.34%，至17,824.29点；标准普尔500指数 下滑7.05点，或0.34%，至2,055.47点；Nasdaq指数 下跌20.699点，或0.43%，至4,744.398点。
本周，道指劲升3.8%，录得2013年1月以来最大单周涨幅，标普500指数上扬3%，Nasdaq指数升2.4%(完)
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路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
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