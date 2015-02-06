美国股市: 道琼工业指数收低0.34%，Nasdaq指数下跌0.43%

路透纽约2月6日 - 美国股市周五收低，美国就业报告强劲支持美国将在今年年中升息的预期，但对希腊债务磋商的忧虑加重，为美股带来利空基调。

道琼工业指数 下跌60.59点，或0.34%，至17,824.29点；标准普尔500指数 下滑7.05点，或0.34%，至2,055.47点；Nasdaq指数 下跌20.699点，或0.43%，至4,744.398点。

本周，道指劲升3.8%，录得2013年1月以来最大单周涨幅，标普500指数上扬3%，Nasdaq指数升2.4%(完)