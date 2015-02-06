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市场报道 | 2015年 2月 7日 星期六 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，12月中以来首次周线收高

路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五微幅收
涨，受助于包括回补空头在内的技术性买盘，交投最活跃的3月小麦合约
本周收升，为过去七周中首次，交易商说。
    
    CBOT小麦市场在1月下跌约15%后呈现技术性超卖，是时候反弹。
    
    对乌克兰地缘政治紧张局势的忧虑为小麦市场提供支撑，投资者担心
黑海地区新作小麦供应可能受到干扰。
    
    美元走强令小麦市场蒙阴，限制小麦价格升幅。
    
    交易商为周二美国农业部月度供应报告作准备。分析师预料农业部对
美国和全球小麦结转库存预估变动不大。
    
    本周，CBOT-3月小麦 上涨24-1/4美分或4.8%。
            
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.27美元，升1-1/4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为150,096口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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