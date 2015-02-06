芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，12月中以来首次周线收高

路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五微幅收 涨，受助于包括回补空头在内的技术性买盘，交投最活跃的3月小麦合约 本周收升，为过去七周中首次，交易商说。 CBOT小麦市场在1月下跌约15%后呈现技术性超卖，是时候反弹。 对乌克兰地缘政治紧张局势的忧虑为小麦市场提供支撑，投资者担心 黑海地区新作小麦供应可能受到干扰。 美元走强令小麦市场蒙阴，限制小麦价格升幅。 交易商为周二美国农业部月度供应报告作准备。分析师预料农业部对 美国和全球小麦结转库存预估变动不大。 本周，CBOT-3月小麦 上涨24-1/4美分或4.8%。 CBOT-3月小麦期货 结算价报5.27美元，升1-1/4美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为150,096口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)