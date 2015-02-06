加拿大股市：收低，因美国升息忧虑令金矿股下跌

美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，增幅连续第11个月超过20万，为1994年以来最长，11月和12月数据被上修，就业岗位较之前公布的数据累计再增14.7万个，巩固了消费者将有足够的能力，推动经济度过一段艰难时期的观点。