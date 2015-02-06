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市场报道 | 2015年 2月 7日 星期六 05:57 BJT

加拿大股市：收低，因美国升息忧虑令金矿股下跌

路透多伦多2月6日 - 加拿大主要股指周五下跌，因美国就业数据强劲，令对美联储将升息的忧虑加重，拖累金价下跌，金矿股也大幅下滑。

1月美国就业岗位强劲增长，时薪急升，尽现经济增长的潜动能，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年中升息再度成为可能。

美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，增幅连续第11个月超过20万，为1994年以来最长，11月和12月数据被上修，就业岗位较之前公布的数据累计再增14.7万个，巩固了消费者将有足够的能力，推动经济度过一段艰难时期的观点。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌41点，或0.27%，报15,083.92点。10大类股中有六种收高。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数本周上升2.8%，今年迄今攀升3.1%。

金矿股周五回落4.8%，因金价下挫2.2%，因担心美国升息将令投资黄金的吸引力下降。

金融股上涨1%，油股攀升0.7%，受助于油价走强。(完)
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