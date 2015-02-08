重温稿-美国股市：因希腊债务忧虑和美国升息预期而收低，但本周劲升

(重温稿)

* 推特公布业绩后股价暴涨

* 三大股指本周上涨

* 美国非农就业报告好于预期

* 道指和标普500指数下跌0.3%，Nasdaq指数下滑0.4%

路透纽约2月6日 - 美国股市周五收低，因美国就业报告好于预期支持美国将在今年年中升息的预期，但对希腊债务磋商的忧虑加重，为美股带来利空基调。

标普公用事业指数 大跌4.1%，创2011年8月来单日最大跌幅，因美国公债收益率跳升。

反映忧虑美国利率的另一迹象是，地产投资信托基金Simon Properties 急挫4%，报195.08美元。

不过，倾向因利率上升而得益的金融股 上涨0.7%。

尽管三大股指周五下跌，但本周均大幅上涨，道指劲升3.8%，录得2013年1月以来最大单周涨幅。

1月美国就业岗位强劲增长，时薪急升，尽现经济增长的潜动能，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年中升息再度成为可能。

美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，增幅连续第11个月超过20万，为1994年以来最长，11月和12月数据被上修，就业岗位较之前公布的数据累计再增14.7万个，巩固了消费者将有足够的能力，推动经济度过一段艰难时期的观点。

非农就业报告公布后，交易商增加对美联储今年年中升息的押注。

“就业报告强于预期，人们讨论美联储将可能较早而不是较迟升息...所以我们看到金融股上涨，对利率反应敏感的公用事业股下跌，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig说。

此外，“希腊债务磋商在今日午后打压市场，”他说。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，欧元区部长等待希腊在周三会议上提交改革计划。他说，希腊必须在2月16日之前申请将救助计划延期，以继续获得欧元区的金融支持。

华尔街日报周五报导，希腊希望获得授权发售50亿欧元短债，但遭债权人拒絶；希腊将面临资金短缺，因为欧盟希望希腊继续进行改革。

道琼工业指数 下跌60.59点，或0.34%，至17,824.29点；标准普尔500指数 下滑7.05点，或0.34%，至2,055.47点；Nasdaq指数 下跌20.699点，或0.43%，至4,744.398点。

本周，标普500指数上扬3%，为12月来升幅最大的一周，Nasdaq指数升2.4%。

推特 暴涨16.4%，报48.01美元，公司周四公布第四季获利和营收均高于分析师预估。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约77亿股，过去五个交易日的日成交均值为79亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,961和1,128股，比率为1.74:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,458和1,260股，比率为1.16:1。

43只标普500指数成份股触及52周新高，2只触及新低；99只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)