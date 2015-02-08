《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.02 -0.26 -0.68 727881
搜狐 55.89 -1.34 -2.34 484113
网易 111.64 -4.24 -3.66 432059
百度 211.78 -5.02 -2.32 2994626
台湾
台湾积体电路 23.10 -0.56 -2.37 2504494
联电 2.46 -0.04 -1.60 303566
日月光 6.77 -0.04 -0.59 342620
硅品精密 8.63 -0.28 -3.14 1681215
和信超媒体 0.77 -0.03 -3.36 33175
友达 5.55 +0.01 +0.18 581938
中华电信 30.52 -0.28 -0.91 69148
台湾国际航电 53.42 -0.02 -0.03 663277
香港
中国移动 67.69 -1.78 -2.56 255423
中国联通 16.72 -0.10 -0.59 241061
中国电信 61.08 -0.89 -1.44 11776
中芯国际 4.35 -0.03 -0.68 20978
电讯盈科 6.85 -0.07 -1.01 246
(完)
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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 李爽 审校 蔡美珍)