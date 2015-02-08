《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月6日

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，SDR篮子指数再创新低

路透上海5月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.11%至92.90；SDR篮子指数微跌至93.97，再创有该数据来新低；BIS篮子指数微跌至93.77。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.03%，SDR篮子指数跌1.61%，BIS指数跌2.57%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8947 -63 欧元 7.5677 -22 日圆 6.1159 56 港元 0.8858 -7.5 英镑