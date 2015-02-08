《美股一周展望》虽有就业报告利多，小型股估值仍恐高处不胜寒

路透纽约2月6日 - 美国小型股的股价可能已经消化完周五就业报告的利好消息。

小型股指标罗素2000指数 成份股的营收几乎全部来自美国，照理说它们的股价应该是美国经济成长的最明显受惠族群。

但基金经理人及分析师警告，尽管小型股2014年的表现远远落后大型股，但现在估值已经高于长期平均水准。这可能限制进一步涨势。

“小型股在当前经济环境下有某种优势。但投资人早已消化了，”Federated Investors首席股市策略分析师Phil Orlando称。

美银美林 分析师Steven DeSanctis在2月3日的客户报告中指出，相较于以往水准，罗素2000指数成份股已经显得偏贵。

罗素2000指数的市盈率(本益比)目前为22.7倍，比长期均值16.2倍高出40%。股价营收比(市销率)目前为1.6倍，比长期均值高出近67%。

DeSanctis指出，高估值看起来已损及小型股的投资回报。罗素2000指数过去12个月上涨11.9%，相比之下，大型股的标准普尔500指数 同期间上涨16.7%。今年以来，两个指数都上涨不到1%。

然而，Franklin All-Cap Value基金 的主要操盘经理Steven Raineri过去一年仍在小型股加码25%，部分是基于房市及消费者信心的好转迹象。根据投资研究机构晨星(Morningstar)资料，市值多元型基金的经理人在同期间加码小型股10%。

根据美银美林资料，整体而言，过去五年期间，罗素2000成份股的营收有81.3%来自美国，相较之下，标准普尔500成份股的此一比例为64.3%。

美国劳工部周五报告称，1月非农就业岗位增加25.7万个，远高于市场预估。 美元指数受此激励上涨，涨幅略高于1%。

Raineri表示，比起小型股股价偏高，他更担心美元持续快速升值。他指出，美元跳涨可能是投资人寻求避险的一个迹象，有可能促使投资人远离小型股。