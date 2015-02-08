路透专访：丹麦央行还有可用工具以保持克朗汇率稳定--央行总裁

中国金融：“稳”是强监管去杠杆主基调，勿以市场小幅波动危言耸听--报载
路透北京5月8日 - 近期中国股市、债市的波动引发市场对于当前金融监管政策的探讨，其中不乏建言甚至担忧的声音。中国金融时报周一刊文称，市场对于当前货币政策和监管政策无需过度忧虑，“稳”是金融强监管去杠杆的主基调。
路透哥本哈根2月6日 - 丹麦央行总裁罗德(Lars Rohde)周五对路透表示，央行还有其他未用工具，可以用来保持丹麦克朗兑欧元稳定，并称央行将“竭尽全力”来守护固定汇率政策。
他说，负利率将保持“相当长一段时间”，还可能进一步下调。但他不愿谈论未来可能采取行动的细节。
通常都比较低调的罗德过去两天发动媒体攻势，强调丹麦数十年来一直坚守紧盯汇率政策。这种罕见的口头干预，一些分析师认为是央行忧心忡忡的迹象。
丹麦央行上月斥资逾1,000亿丹麦克朗(150亿美元)干预汇市，以维持克朗兑欧元在窄幅区间，且三周内四次降息，目前利率已达到纪录低点负0.75%。
“我们有无限量克朗可用。我们可以让外汇储备无限上升。这是我们可用的一个选择，而且这没有限制。我们准备竭尽全力，”他接受路透电话专访时表示。之前欧洲央行总裁德拉吉也用这样的说辞来安抚市场对欧元的担忧。
“工具箱还有其他工具可用，比你们见过的要多，”他说。
一些分析师认为，罗德在暗示干预是稳定克朗汇率的优先“工具”，因为他重申外汇储备增长没有限制。卖出克朗以压低汇率就会导致外汇储备增加。
当被问及他是否会允许储备升至相当于国内生产总值(GDP)的一倍甚或两倍时，罗德称，“我对此并无畏惧。”
“很可能就像央行总裁所说的那样，丹麦有更多工具，但最可能的情况是，他们将允许外汇储备增加，”丹麦丹斯克银行资深分析师Jens Naervig Pedersen表示。
“暂停发行政府债券是丹麦版本的量化宽松举措。这会对政府公债收益率构成下行压力，并会对抵押贷款债券产生外溢影响，”罗德说。
“这会降低持有克朗的吸引力。”
当被问及是否会启动“真正的”量化宽松计划，意即像欧洲央行那样购买政府公债时，他说，“我不排除任何可能性，但我们没有计划。”(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透北京5月8日 - 近期中国股市、债市的波动引发市场对于当前金融监管政策的探讨，其中不乏建言甚至担忧的声音。中国金融时报周一刊文称，市场对于当前货币政策和监管政策无需过度忧虑，“稳”是金融强监管去杠杆的主基调。
路透上海5月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.11%至92.90；SDR篮子指数微跌至93.97，再创有该数据来新低；BIS篮子指数微跌至93.77。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.03%，SDR篮子指数跌1.61%，BIS指数跌2.57%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8947 -63 欧元 7.5677 -22 日圆 6.1159 56 港元 0.8858 -7.5 英镑
路透5月8日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/ 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 日) 2017/5/8 BMO AES.N Q1 2017 AES Corp 2017/5/8 BMO TSN.N Q2 2017 泰森食品(Tyson Foods) 2017/5/8 BMO MNK.N Q1 2017 Mallinckrodt Plc 2017/5/8 BMO SYY.N Q3 2017 西斯科(Sysco) 2017/5/8 BMO NWL.N Q1 2017 Newell Brands Inc