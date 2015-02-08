路透专访：丹麦央行还有可用工具以保持克朗汇率稳定--央行总裁

路透哥本哈根2月6日 - 丹麦央行总裁罗德(Lars Rohde)周五对路透表示，央行还有其他未用工具，可以用来保持丹麦克朗兑欧元稳定，并称央行将“竭尽全力”来守护固定汇率政策。

他说，负利率将保持“相当长一段时间”，还可能进一步下调。但他不愿谈论未来可能采取行动的细节。

通常都比较低调的罗德过去两天发动媒体攻势，强调丹麦数十年来一直坚守紧盯汇率政策。这种罕见的口头干预，一些分析师认为是央行忧心忡忡的迹象。

丹麦央行上月斥资逾1,000亿丹麦克朗(150亿美元)干预汇市，以维持克朗兑欧元在窄幅区间，且三周内四次降息，目前利率已达到纪录低点负0.75%。

“我们有无限量克朗可用。我们可以让外汇储备无限上升。这是我们可用的一个选择，而且这没有限制。我们准备竭尽全力，”他接受路透电话专访时表示。之前欧洲央行总裁德拉吉也用这样的说辞来安抚市场对欧元的担忧。

“工具箱还有其他工具可用，比你们见过的要多，”他说。

一些分析师认为，罗德在暗示干预是稳定克朗汇率的优先“工具”，因为他重申外汇储备增长没有限制。卖出克朗以压低汇率就会导致外汇储备增加。

当被问及他是否会允许储备升至相当于国内生产总值(GDP)的一倍甚或两倍时，罗德称，“我对此并无畏惧。”

“很可能就像央行总裁所说的那样，丹麦有更多工具，但最可能的情况是，他们将允许外汇储备增加，”丹麦丹斯克银行资深分析师Jens Naervig Pedersen表示。

“暂停发行政府债券是丹麦版本的量化宽松举措。这会对政府公债收益率构成下行压力，并会对抵押贷款债券产生外溢影响，”罗德说。

“这会降低持有克朗的吸引力。”