新闻稿：中国1月外贸进出口同比下降，量减价跌是主要因素--海关

路透北京2月8日 - （以下是中国海关总署2月8日发布的1月外贸数据新闻稿）

据海关统计，2015年1月，我国进出口总值2.09万亿元人民币 ，比去年同期（下同）下降10.8%。其中，出口1.23万亿元，下降3.2%；进口0.86万亿元，下降19.7%；贸易顺差3669亿元，扩大87.5%。

浏览全国进出口总值表（美元值），请点选 here 2015年1月，我国外贸进出口主要呈现以下特点： 一、季节调整后进出口降幅收窄。考虑到春节因素对年初进出口同比影响较大，经过季节调整后，1月份进出口、出口和进口的降幅分别为7.1%、1.3%和14.4%。 二、一般贸易出口稳定、进口降幅较深，加工贸易出口乏力、进口相对稳定。1月，我国一般贸易进出口11893亿元，下降11.9%，占我外贸总值的57%，较去年同期下滑0.7个百分点。其中出口6868亿元，下降0.9%，占出口总值的56%；进口5025亿元，下降23.4%，占进口总值的58.5%；一般贸易项下顺差1843亿元，扩大4倍。 同期，我国加工贸易进出口6257亿元，下降10.3%，占我外贸总值的30%，较去年同期提升0.2个百分点。其中出口4041亿元，下降11.7%，占出口总值的32.9%；进口2216亿元，下降7.5%，占进口总值的25.8%；加工贸易项下顺差1825亿元，收窄16.3%。 此外，我国以海关特殊监管方式进出口1977.7亿元，下降13.1%，占我外贸总值的9.5%。其中出口766.6亿元，增长7.8%，占出口总值的6.3%；进口1211.1亿元，下降22.6%，占进口总值的14.1%。 三、对美国、东盟出口增长，对欧盟、日本出口下降；进口方面均为下降。1月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧双边贸易总值3230.1亿元，下降5.3%，占我外贸总值的15.5%。其中，我对欧盟出口2071.3亿元，下降4.4%；自欧盟进口1158.8亿元，下降6.9%；对欧贸易顺差912.5亿元，收窄1%。美国为我国第二大贸易伙伴，中美双边贸易总值为3004.7亿元，增长0.5%，占我外贸总值的14.4%。其中，我对美国出口2161.6亿元，增长4.9%；自美国进口843.1亿元，下降9.3%；对美贸易顺差1318.5亿元，扩大16.6%。 1月，东盟为我国第三大贸易伙伴，与东盟双边贸易总值为2571.4亿元，下降0.6%，占我外贸总值的12.3%。其中，我对东盟出口1679.9亿元，增长15.6%；自东盟进口891.5亿元，下降21.4%；对东盟贸易顺差788.4亿元，扩大1.5倍。日本为我国第五大贸易伙伴，中日双边贸易总值为1405.3亿元，下降17.3%，占我外贸总值的6.7%。其中，对日本出口732.7亿元，下降20.4%；自日本进口672.6亿元，下降13.6%；对日贸易顺差60.1亿元，收窄57.7%。 1月，内港双边贸易总值为1479.7亿元，下降11.2%，占内地外贸总值的7.1%。其中，对港出口1431.2亿元，下降10.9%；自港进口48.5亿元，下降18.8%；对港贸易顺差1382.7亿元，收窄10.6%（表1）。 表1 2015年1月我对主要贸易伙伴进出口总值表

国家 金额（亿元） 同比（%

） （地区） 进出口 出口 进口 贸易差 进出口 出口 进口 贸易差

额 额

欧盟 3230.1 2071.3 1158.8 912.5 -5.3 -4.4 -6.9 -1

美国 3004.7 2161.6 843.1 1318.5 0.5 4.9 -9.3 16.6

东盟 2571.4 1679.9 891.5 788.4 -0.6 15.6 -21.4 147.1

香港 1479.7 1431.2 48.5 1382.7 -11.2 -10.9 -18.8 -10.6

日本 1405.3 732.7 672.6 60.1 -17.3 -20.4 -13.6 -57.7

韩国 1402.1 516.7 885.4 -368.7 -9.7 -9.7 -9.8 -9.9

台湾 968.4 232.6 735.8 -503.2 2.5 8.6 0.7 -2.6 澳大利亚 626.2 212.6 413.6 -201 -26.8 -2.2 -35.2 -52.2

印度 382.9 305.7 77.2 228.5 -7 5.1 -36.2 34.5 俄罗斯联邦 331.8 173.2 158.6 14.6 -36.4 -42.1 -28.7 -80.9

四、民营企业进出口降幅较小。1月，外商投资企业进出口9489亿元，下降7.6%，占我外贸总值的45.5%。其中，出口5236亿元，下降6.8%，占出口总值的42.7%；进口4253亿元，下降8.5%，占进口总值的49.5%。同期，民营企业进出口7679亿元，下降5.4%，低于总体降幅5.4个百分点，占我外贸总值的36.8%。其中，出口5627亿元，增长1.4%，占出口总值的45.9%；进口2052亿元，下降20%，占进口总值的23.9%。 此外，国有企业进出口3688亿元，下降17.9%，占我外贸总值的17.7%。其中，出口1399亿元，下降6.2%，占出口总值的11.4%；进口2289亿元，下降23.8%，占进口总值的26.6%。

五、机电产品和传统劳动密集型产品出口均有所下降。1月，我国机电产品出口6810.5亿元，下降1.3%，占出口总值的55.5%。其中，电器及电子产品出口2846.9亿元，增长3.3%；机械设备1935.4亿元，下降10.1%。同期，服装出口968.6亿元，下降12.4%；纺织品594.8亿元，下降7.6%；鞋类348.8亿元，下降10.8%；家具348.4亿元，增长0.7%；塑料制品214.6亿元，下降5.6%；箱包157.9亿元，下降10.2%；玩具67.7亿元，增长9.6%；上述7大类劳动密集型产品合计出口2700.8亿元，下降8.4%，占出口总值的22%。此外，肥料出口276万吨，增加1.1倍；钢材1028.8万吨，增加52.1%；汽车7.2万辆，减少17.3%（表2）。

表2 2015年1月我国主要出口商品统计表

出口商品 单位 绝对值 同比（%）

数量 金额 数量 金额

（亿元人民币） 机电产品 -- - 6810.5 - -1.3 其中：电器及电子产 -- - 2846.9 - 3.3 品 机械设备 -- - 1935.4 - -10.1 服装及衣着附件 -- - 968.6 - -12.4 纺织纱线、织物及制 -- - 594.8 - -7.6 品 鞋类 -- - 348.8 - -10.8 家具及其零件 -- - 348.4 - 0.7 塑料制品 万吨 87.2 214.6 -0.2 -5.6 箱包及类似容器 -- - 157.9 - -10.2 玩具 -- - 67.7 - 9.6 肥料 万吨 276.1 47.7 113.2 117.5 钢材 万吨 1028.8 420 52.1 22.4 汽车 万辆 7.2 61.4 -17.3 -14.7

六、铁矿砂、煤、原油、成品油等主要大宗商品进口量减少，大豆进口量增加，主要进口商品价格普遍下跌。1月，我国进口铁矿砂7857万吨，减少9.4%，进口均价为每吨438.6元，下跌45.1%；原油2798万吨，减少0.6%，进口均价为每吨2856元，下跌41.4%；煤1678万吨，减少53.2%，进口均价为每吨415.3元，下跌18.4%；成品油234.7万吨，减少37.6%，进口均价为每吨3207元，下跌34.6%；初级形状的塑料221.9万吨，减少13.7%，进口均价为每吨1.11万元，下跌7.8%；钢材115.5万吨，减少14.7%，进口均价为每吨7480元，下跌1.4%；未锻轧铜及铜材41.5万吨，减少22.7%，进口均价为每吨4.12万元，下跌10.9%；未锻轧铝及铝材5.6万吨，减少49.4%，进口均价为每吨3.17万元，上涨47.4%。 此外，进口粮食1007.7万吨，增加16.4%；其中大豆687.6万吨，增加16.2%，进口均价为每吨2969元，下跌14.5%。机电产品进口3971.9亿元，下降3.7%；其中汽车10万辆，减少9.5%（表3）。 表3 2015年1月我国主要进口商品统计表

进口商品 单位 绝对值 同比（%）

数量 金额 平均价 数量 金额 平均

格

（亿元人民币 （元人民币/吨、辆） 价格