全球经济：美国官员警告，欧洲央行措施可能不足以拯救欧洲经济

马来西亚期市：棕榈油期货收涨，因出口需求强劲
马来西亚指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,662马币(618.64美元)；盘中稍早涨至2,681马币，为5月15日以来最高。
路透华盛顿2月6日 - 美国敦促欧洲各国政府应扩大支出，以提振低迷经济，并警告称，依赖央行印钞可能不足以重振稳健的经济成长。
一名美国财政部高层官员指出，全球经济成长看来疲软，受到欧洲经济持续不振、中国经济降温及日本经济近期下滑拖累。20国集团(G20)下周将在土耳其举行财经首长会议。
这位要求不具名的官员特别着墨于欧洲的困境。
“欧洲央行已经采取强力措施，”这名官员向记者表示。“光是这样尚未证明足以恢复稳健成长。”
他指出，新的货币刺激措施应有助降低欧洲落入通缩的风险。但在此同时，好几个国家因为经济极为疲软，且受到薪资下滑打击，已经朝通缩发展。
他指出，拥有财政余裕及外部盈余的欧洲国家，应该采取更积极政策来提振国内经济，包括基础建设支出，似乎是在暗指德国。
这名官员称，各国落实结构性经济改革也很重要。他表示，希腊和日本都有需要。(完) (编译 蔡美珍；审校 李爽)
马来西亚指标8月棕榈油期货收涨1%，报每吨2,662马币(618.64美元)；盘中稍早涨至2,681马币，为5月15日以来最高。
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。