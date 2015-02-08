更新版 1-希腊评等：标普调降长期主权评等，警告达成债务协议时间有限

路透雅典2月6日 - 标准普尔周五将希腊长期主权信用评等由“B”调降至“B-”，并警告称希腊银行业流动性紧张，将限制新政府与债权人达成协议的时间。

“尽管新当选的希腊政府上任还不到两周，但我们认为，其有限的现金缓冲、官方优先债权人债务赎回日益临近，限制了其协商的灵活性，”标普在一份声明中称。

“流动性紧张缩短了希腊新政府与官方债权人达成协议的时间框架。”

标普称，希腊长期和短期债信评等仍位于负面观察名单中，意味着评等有可能还会被调降，并警告称，协商久拖不决可能导致希腊经济形势恶化。